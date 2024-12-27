Арестованы 30 членов мошеннической сети по импорту автомобилей из Германии

Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую мошеннической торговлей автомобилями класса люкс из Германии.

В ведомстве уточнили, что 15 рейдов были проведены в Испании (в 13-ти провинциях) и два в Германии, задержаны 30 человек. Лидер группировки проживал в Германии, он арестован и ожидает экстрадиции в Испанию. На него было выписано 18 ордеров за такие преступления, как торговля наркотиками и налоговое мошенничество, он действовал под чужим именем.

Следователи выявили мошенничество с НДС в Испании на 17 миллионов евро. В ходе рейдов в Испании изъяты более 300 000 евро наличными, ювелирные изделия, дорогие автомобили и недвижимость на сумму более 11 миллионов евро.

Финансовые инструменты, используемые для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег были заблокированы в Испании, Германии, Португалии и Литве, сообщила полиция.

Как работала афера

Мошенническая схема действовала через компании, известные как "пропавшие торговцы", которые ввозили в Испанию роскошные автомобили без уплаты соответствующего НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных. Организация состояла из трех основных филиалов: один действовал в регионе Леванте, другой - в Андалусии, в частности в Кордове и на Коста-дель-Соль, а третий занимался созданием бизнес-сети, необходимой для налоговых махинаций и отмывания денег.

Dinero incautado por la Policía Nacional en estas redadas, 27 de diciembre de 2024 Policía Nacional

Особенно серьезным аспектом этой схемы является использование уязвимых людей в качестве подставных лиц, которым организация предлагала жилье в безопасных квартирах в обмен на то, чтобы они представлялись администраторами и партнерами в компаниях, участвующих в мошенничестве. Обыски проводились как в частных домах главных главарей, так и в дилерских центрах элитных автомобилей, связанных с организацией.

Эта операция представляет собой крупный успех в борьбе с международным налоговым мошенничеством и демонстрирует эффективность сотрудничества европейских правоохранительных органов в преследовании транснациональной организованной преступности, отметили в испанской полиции.