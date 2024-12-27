Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Арестованы 30 членов мошеннической сети по импорту автомобилей из Германии

Национальная полиция арестовала 30 человек за уклонение от уплаты налогов, 17 миллионов евро НДС
Авторское право Policía Nacional
Авторское право Policía Nacional
By Jesús Maturana
Опубликовано
Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую торговлей автомобилями класса люкс из Германии. Следователи выявили мошенничество с НДС на сумму в 17 миллионов евро.

Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую мошеннической торговлей автомобилями класса люкс из Германии.

В ведомстве уточнили, что 15 рейдов были проведены в Испании (в 13-ти провинциях) и два в Германии, задержаны 30 человек. Лидер группировки проживал в Германии, он арестован и ожидает экстрадиции в Испанию. На него было выписано 18 ордеров за такие преступления, как торговля наркотиками и налоговое мошенничество, он действовал под чужим именем.

Следователи выявили мошенничество с НДС в Испании на 17 миллионов евро. В ходе рейдов в Испании изъяты более 300 000 евро наличными, ювелирные изделия, дорогие автомобили и недвижимость на сумму более 11 миллионов евро.

Финансовые инструменты, используемые для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег были заблокированы в Испании, Германии, Португалии и Литве, сообщила полиция.

Как работала афера

Мошенническая схема действовала через компании, известные как "пропавшие торговцы", которые ввозили в Испанию роскошные автомобили без уплаты соответствующего НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных. Организация состояла из трех основных филиалов: один действовал в регионе Леванте, другой - в Андалусии, в частности в Кордове и на Коста-дель-Соль, а третий занимался созданием бизнес-сети, необходимой для налоговых махинаций и отмывания денег.

Dinero incautado por la Policía Nacional en estas redadas, 27 de diciembre de 2024
Dinero incautado por la Policía Nacional en estas redadas, 27 de diciembre de 2024 Policía Nacional

Особенно серьезным аспектом этой схемы является использование уязвимых людей в качестве подставных лиц, которым организация предлагала жилье в безопасных квартирах в обмен на то, чтобы они представлялись администраторами и партнерами в компаниях, участвующих в мошенничестве. Обыски проводились как в частных домах главных главарей, так и в дилерских центрах элитных автомобилей, связанных с организацией.

Эта операция представляет собой крупный успех в борьбе с международным налоговым мошенничеством и демонстрирует эффективность сотрудничества европейских правоохранительных органов в преследовании транснациональной организованной преступности, отметили в испанской полиции.

