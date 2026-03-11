Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале европейских грантов за участие России

Еврокомиссия предупреждает, что может лишить Фонд Биеннале (Fondazione Biennale) европейских грантов после того как стало известно, что Россия получила приглашение участвовать в Венецианской биеннале, которая в этом году будет проходить с 9 мая по 22 ноября в Италии.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркунинен и еврокомиссар по вопросам культуры Гленн Микаллеф в совместном заявлении "решительно осудили" действия руководства биеннале.

"Европейская комиссия четко выразила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура продвигает и защищает демократические ценности, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также подчеркивает, что решение Fondazione Biennale несовместимо с коллективной реакцией ЕС на жестокую агрессию России:

"Государства-члены, учреждения и организации должны действовать в соответствии с санкциями ЕС и избегать предоставления платформы лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины".

ЕК предупредила, что если Fondazione Biennale примет решение позволить участие России, то будут рассмотрены дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение текущего гранта ЕС для фонда.

В комментарии для Euronews пресс-служба Еврокомиссии отметила: "Открытый диалог, разнообразие и свобода выражения мнений - это ценности, которые не уважаются в современной России".

В пресс-службе также сообщили Euronews, что Fondazione Biennale получает поддержку ЕС для производства фильмов, кинорынков и обучения и в рамках программы Creative Europe MEDIA ("Креативная Европа MEDIA") Еврокомиссия реализует один текущий проект с бюджетом 2 млн евро на три года.

Министерство Культуры Италии ранее заявило, что руководство Фонда Биеннале приняло решение об участии России "совершенно самостоятельно, несмотря на противодействие со стороны итальянского правительства".

"Италия уделяет большое внимание защите художественного наследия Украины, которое более четырех лет подвергается разрушению в результате российских бомбардировок. Это начинается с усилий по восстановлению одного из самых знаковых зданий Украины - великого православного собора Преображения Господня в Одессе, который был серьезно поврежден", - говорится в заявлении.

Министры культуры и иностранных дел 22 европейских стран подписали совместное письмо с протестом против участия России.

Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши, которое также категорически выступило против участия России. "Такое престижное международное мероприятие не может служить платформой для укрепления мягкой силы страны, которая решила продемонстрировать свою мощь с помощью вооруженной агрессии", - говорится в заявлении.

Министр культуры и национального наследия Польши Марта Ценковская заявила:

"Художник, который служит преступнику, становится соучастником его преступления. Культура, которая молчит перед лицом убийства, становится культурой смерти и террора".

Пропаганда "культуры вне политики"

На фоне продолжающегося вторжения российских войск в Украину, одним из последствий которого становится разрушение культурного наследия Украины и возможностей для развития творчества, Россия собралась на Веницианскую биеннале с музыкальным проектом.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в готовящемся проекте "культура преобладает над политикой".

Российское искусство в Венеции представят дети элиты. Комиссаром павильона России на Веницианской биеннале власти РФ назначили еще в 2021 году Анастасию Карнееву - дочь заместителя генерального директора российской государственной корпорации ”Ростех”. Из-за вторжения России в Украину "Ростех" внесен в санкционный список всех стран Евросоюза.

Карнеева является соучредителем художественной компании Smart Art, которая управляет павильоном и которую она основала вместе с Екатериной Винокуровой - дочерью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

А в самой России усиливаются репрессии в отношении представителей творческих профессий, которые выступают против кровавой политики Кремля - кто-то за свою позицию сидит в тюрьме, а другие были вынуждены уехать из страны.

Искусства как оружие в информационной войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Еврокомиссию за поддержку.

Украинское правительство призывает международное сообщество сохранять бдительность в то время, как Россия использует культуру в качестве инструмента пропаганды.

В Киеве заявляют, что Венецианская биеннале, будучи одной из самых авторитетных художественных платформ в мире, не должна становиться площадкой для оправдания военных преступлений, которые Россия ежедневно совершает против украинского народа и культурного наследия Украины.