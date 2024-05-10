Испанский суд прекратил дело о неуплате налогов против Шакиры

Второе расследование предполагаемого налогового мошенничества колумбийской певицы закрыто из-за отсутствия доказательств.

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Испанский суд по рекомендации прокуратуры временно прекратил расследование дела о предполагаемом налоговом мошенничестве поп-звезды Шакиры.

Колумбийская певица находилась под следствием по делу о неуплате налогов с дохода за 2018 год размером 6,7 млн евро с помощью оффшорной компании, при этом она отрицала какие-либо правонарушения.

В среду 8 мая государственные прокуроры, возбудившие дело в июле 2023 года, рекомендовали закрыть его, сославшись на "недостаточные доказательства" намерения обмануть.

Суд согласился с этим доводом и закрыл дело из-за отсутствия обвинений со стороны прокуратуры или регионального правительства Каталонии.

"Нет никаких признаков, которые могли бы доказать, что Шакира сознательно и добровольно упустила информацию и документацию, имеющую налоговое значение", — говорится в заявлении суда.

Если решение не будет обжаловано прокурорами в течение недели, оно станет окончательным.

Это уже второй случай, когда исполнительнице хита "Hips Don't Lie" предъявляют обвинения в уклонении от уплаты налогов.

В ноябре 2023 года она заключила сделку с прокурорами(всего за восемь минут), признав, что не выплатила испанскому правительству 14,5 млн евро в период с 2012 по 2014 год, и согласившись заплатить штраф в размере почти 7,8 млн евро.

Шакира, чье полное имя Шакира Изабель Мебарак Риполл, до 2022 года жила в Барселоне со своим бывшим партнером, футболистом Жераром Пике, и двумя детьми.

После того как пара рассталась, Шакира переехала в Майами, США.

Несмотря на недавние судебные тяжбы, в конце прошлого года Шакира была удостоена огромной бронзовой статуи в своем родном колумбийском городе Барранкилья.