В ходе расследования крушения азербайджанского лайнера будет определён тип использованного оружия

Расследование катастрофы рейса 8432 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау в среду теперь будет сосредоточено на том, какое оружие стало причиной инцидента, заявил в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев после беседы с выжившими в соседнем Казахстане.

В четверг источники в правительстве Азербайджана подтвердили Euronews, что первоначальное расследование показало, что в среду по самолету, пролетавшему над Чечней, была выпущена российская ракета класса "земля-воздух".

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из столицы страны Баку в Грозный, региональную столицу российской Чеченской Республики.

Во время полета самолет потерпел крушение при попытке совершить экстренную посадку в городе Актау на юго-западе Казахстана, в результате чего погибли 38 человек и 29 получили ранения.

Источники сообщили, что, несмотря на просьбы пилота об экстренной посадке, самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, в результате чего он был вынужден отклониться от своего маршрута в сторону казахстанского города на берегу Каспийского моря.

Официальное расследование катастрофы еще не завершено. Однако выжившие рассказали властям, что слышали три звука взрывов, которые, казалось, доносились извне, когда самолет пролетал над Грозным.

"Во время нашего визита к выжившим, включая тех, кто имеет российское гражданство, все они без исключения заявили, что слышали три звука взрыва, когда самолет находился над городом Грозным", - сказал Набиев бакинскому международному изданию AnewZ.

"Они указали, что эти звуки доносились извне, что говорит о внешнем воздействии на самолет", - добавил он.

По словам Набиева, в результате взрывов одна стюардесса получила травмы руки, а другая пассажирка - травмы руки и ноги.

"На других кадрах видны отверстия на крыле самолета, а также различные признаки повреждений внутри самолета, особенно в его внутренних частях, вызванные, судя по всему, ударами острых внешних предметов, - пояснил он. - Теперь наша следственная группа вместе с приглашенными для этого дела авиационными специалистами будет выяснять, какое оружие, а точнее, какая ракета, была использована".

Авиакомпании отказываются летать над Россией

В пятницу авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила, что приостановит полеты из Баку в семь российских аэропортов, включая Грозный, до тех пор, пока не будут опубликованы окончательные результаты расследования авиакатастрофы.

Кроме того, казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила, что приостановит полеты из Астаны в Екатеринбург, ссылаясь на продолжающуюся оценку риска полетов в Россию.

Израильская авиакомпания El Al заявила, что рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе будут сокращены в связи с "изменениями в воздушном пространстве России".

Москва хранит молчание в связи с появившимися сообщениями и подозрениями авиационных экспертов о том, что самолет мог быть сбит российской ракетой ПВО.

В пятницу глава Росавиации заявил, что в тот момент, когда азербайджанский авиалайнер пытался совершить посадку, а затем переместился в Казахстан и разбился там в среду, в районе Чечни велась атака украинских беспилотников. Поэтому небо над Грозным было закрыто, и лайнеру отказали в посадке.