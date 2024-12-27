NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Самолет Azerbaijan Airlines, вероятно, был сбит зенитной ракетой - военный эксперт

Обломки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines лежат на земле недалеко от аэропорта Актау, Казахстан, среда, 25 декабря 2024 г.
Обломки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines лежат на земле недалеко от аэропорта Актау, Казахстан, среда, 25 декабря 2024 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin BlackburnEuronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Российский военный эксперт полагает, что "хвостовая часть самолета была поражена частью осколков ракеты, вероятно, ракеты системы "Панцирь С-1" или какой-то зенитной системой с такими же небольшими ракетами, которые несут не очень большую боевую часть".

РЕКЛАМА

Российский военный эксперт заявил, что, по всей видимости, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Казахстане, был сбит зенитной ракетой.

Катастрофа произошла двадцать пятого декабря и унесла жизни по меньшей мере 38 человек. Лайнер, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился в Актау.

Ян Матвеев, военный эксперт: "Самолет был поврежден чем-то очень похожим на зенитную ракету и предположить что-то другое, на самом деле, очень, очень сложно без каких-то серьезных тому доказательств. А в целом все выглядит так, что, действительно, хвостовая часть самолета была поражена частью осколков ракеты, вероятно, ракеты системы "Панцирь С-1" или какой-то зенитной системой с такими же небольшими ракетами, которые несут не очень большую боевую часть".

Обломки самолета, потерпевшего крушение в Актау
Обломки самолета, потерпевшего крушение в АктауAP/The Administration of Mangystau Region

Комментарии эксперта появились после того, как источник в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердил Euronews, что причиной крушения самолета в Актау стала российская ракета класса "земля-воздух" .

По данным собеседника, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, отправив через Каспийское море в направлении Актау. При этом источник уточнил, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на этом участке пути.

В четверг Москва призвала не распространять "гипотезы" о причинах крушения самолета до завершения расследования.

Ожидается, что в ходе расследования катастрофы станет известно, почему Россия отказала самолету в разрешении на посадку в одном из своих аэропортов, вынудив пилотов совершить перелет через Каспийское море на поврежденном самолете.

Росавиация заявила, что, по предварительной информации, пилоты направились в Актау после того, как из-за столкновения лайнера с птицами, на борту произошла чрезвычайная ситуация.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что пока слишком рано рассуждать о причинах крушения, отметив, что погода заставила самолет изменить запланированный курс.

Обломки самолета, потерпевшего крушение в Актау
Обломки самолета, потерпевшего крушение в АктауAP/The Administration of Mangystau Region

Если расследование авиакатастрофы в Актау подтвердит информацию источника в правительстве Азербайджана, этот случай станет вторым за последние десять лет, когда российские средства уничтожают пассажирский самолет.

В 2014 году в небе над восточной Украиной потерпел катастрофу самолет Malaysia Airlines. Международная следственная группа установила, что причиной крушения стало попадание в лайнер российской ракеты "земля-воздух". Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Эксперты: экипаж разбившегося самолёта "Азербайджанских авиалиний"- герои

Эксклюзив: причиной крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" стала российская ракета

В Азербайджане, Казахстане, России и Киргизии скорбят по жертвам авиакатастрофы в Актау