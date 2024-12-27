Самолет Azerbaijan Airlines, вероятно, был сбит зенитной ракетой - военный эксперт

Российский военный эксперт полагает, что "хвостовая часть самолета была поражена частью осколков ракеты, вероятно, ракеты системы "Панцирь С-1" или какой-то зенитной системой с такими же небольшими ракетами, которые несут не очень большую боевую часть".

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Российский военный эксперт заявил, что, по всей видимости, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в Казахстане, был сбит зенитной ракетой.

Катастрофа произошла двадцать пятого декабря и унесла жизни по меньшей мере 38 человек. Лайнер, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился в Актау.

Ян Матвеев, военный эксперт: "Самолет был поврежден чем-то очень похожим на зенитную ракету и предположить что-то другое, на самом деле, очень, очень сложно без каких-то серьезных тому доказательств. А в целом все выглядит так, что, действительно, хвостовая часть самолета была поражена частью осколков ракеты, вероятно, ракеты системы "Панцирь С-1" или какой-то зенитной системой с такими же небольшими ракетами, которые несут не очень большую боевую часть".

Обломки самолета, потерпевшего крушение в Актау AP/The Administration of Mangystau Region

Комментарии эксперта появились после того, как источник в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердил Euronews, что причиной крушения самолета в Актау стала российская ракета класса "земля-воздух" .

По данным собеседника, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, отправив через Каспийское море в направлении Актау. При этом источник уточнил, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на этом участке пути.

В четверг Москва призвала не распространять "гипотезы" о причинах крушения самолета до завершения расследования.

Ожидается, что в ходе расследования катастрофы станет известно, почему Россия отказала самолету в разрешении на посадку в одном из своих аэропортов, вынудив пилотов совершить перелет через Каспийское море на поврежденном самолете.

Росавиация заявила, что, по предварительной информации, пилоты направились в Актау после того, как из-за столкновения лайнера с птицами, на борту произошла чрезвычайная ситуация.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что пока слишком рано рассуждать о причинах крушения, отметив, что погода заставила самолет изменить запланированный курс.

Обломки самолета, потерпевшего крушение в Актау AP/The Administration of Mangystau Region

Если расследование авиакатастрофы в Актау подтвердит информацию источника в правительстве Азербайджана, этот случай станет вторым за последние десять лет, когда российские средства уничтожают пассажирский самолет.

В 2014 году в небе над восточной Украиной потерпел катастрофу самолет Malaysia Airlines. Международная следственная группа установила, что причиной крушения стало попадание в лайнер российской ракеты "земля-воздух". Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.