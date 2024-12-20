Шенген: с 1 января венгры и румыны станут ещё ближе

РЕКЛАМА

Долгожданное расширение Шенгенской зоны придаст новый импульс процессу интеграции между Румынией и Венгрией, который продолжается уже несколько десятилетий.

Отмена проверок на румыно-венгерской границе с первого января облегчит передвижение жителей двух стран.

Мэр венгерского города Бихаркерештеш Бела Петер Дани отметил, что многие жители соседнего государства уже обзавелись здесь недвижимостью, что, по его словам, благотворно влияет на местную экономику.

"Для нас важно, что так много людей к нам переехало. Кто-то купил здесь дом и задумывается о том, чтобы пустить корни. Конечно, кто-то просто приезжает на работу, кто-то отдаёт детей в детский сад или школу в Ораде, но многие живут здесь повседневной жизнью", – отметил чиновник.

Купить дом в Венгрии гораздо дешевле, чем в Румынии

Хотя большинство людей, переезжающих в Бихаркерештеш, – венгры, нередко можно встретить объявления о продаже недвижимости как на венгерском, так и на румынском языках.

Центр румынского города Орадя. Euronews

"За 15 000 евро здесь можно купить дом площадью 250 квадратных метров на участке с площадью в полгектара. Конечно, он нуждается в ремонте. В Венгрии всё это обойдётся вдвое дешевле, и разница в том, что здесь у нас нет инфраструктуры, а там она уже построена, канализация и электричество подведены", – поясняет риелтор Эва Каллай.

Конечно, открытие границы может привести к росту цен во всей приграничной зоне, но многие местные считают дни до полного снятия ограничений.

"Это должно было произойти уже давно, нам пора было присоединиться к Шенгенской зоне. Это открывает множество возможностей, особенно экономических. Лично я особенно рад, что мне не придётся долго простаивать на границе", – говорит румынский студент Адриан.

Венгры едут не за квадратными метрами, их больше интересуют дешёвые продукты и бензин

В отличие от румын, венгры стремятся к соседям не за более дешёвой недвижимостью, а едут за покупками или заправиться. Всего в нескольких километрах от границы, недалеко от Оради, расположен большой торговый центр, где всего припарковано много машин с венгерскими номерами.

Очереди на КПП. Euronews

Еврокомиссия ещё в 2011 году объявила, что Румыния готова к присоединиться к Шенгену, но вступление блокировалось Австрией.

В конце ноября на встрече в Будапеште вето наконец-то было снято.