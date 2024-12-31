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Венгерское председательство в ЕС закончилось, с 1 января Евросовет возглавит Польша

Гигантский воздушный шар с логотипом венгерского президентства на арене Пушкаша - Будапешт, 8 ноября 2024 года
Гигантский воздушный шар с логотипом венгерского президентства на арене Пушкаша - Будапешт, 8 ноября 2024 года Авторское право AP Photo/Denes Erdos
Авторское право AP Photo/Denes Erdos
By Rita KonyaZoltan Siposhegyi
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Венгрия в течение шести месяцев председательствовала в ЕС. Какими были эти полгода для блока? С 1 января 2025 года Евросовет возглавит Польша.

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Председательство в Совете ЕС перешло Венгрии 1 июля 2024 года. Началось оно под лозунгом "Сделаем Европу снова великой", позаимствованным у Дональда Трампа, а уже две недели спустя Виктор Орбан начал свою так называемую "миссию мира". За несколько дней он посетил нескольких мировых лидеров, в том числе глав РФ и Китая, заявив, что делает это "не как лидер страны, председательствующей в ЕС, а просто как глава венгерского правительства". В Брюсселе, тем не менее, это вызвало резкую критику, и даже зазвучали голоса, призывающие Венгрию немедленно отказаться от председательства.

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В течение лета Евросоюз, казалось, делал все возможное, чтобы венгерское председательство было провальным или, по крайней мере, не имеющим особого веса. Решения по ключевым вопросам были отложены до перехода председательства Польше. В частности, было объявлено о бойкоте крупных дипломатических мероприятий.

Тем не менее, в ноябре ведущие политики посетили Будапешт для участия сначала в саммите Европейского политического сообщества, а затем и в саммите ЕС.

"Это определенно позитивное событие с внутриполитической точки зрения. Виктор Орбан смог показать всему миру, что Венгрию посетили первые лица Европы", - отмечает венгерский политолог Роберт Кисс.

Однако после визита Орбана в Москву некоторые страны ЕС начали дистанцироваться от Венгрии, бойкотируя встречи, организуемые Будапештом.

Встрече Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Москве, 5 июля 2024 года
Встрече Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Москве, 5 июля 2024 годаValeriy Sharifulin/Sputnik

Венгерский премьер открыто обвинил своих критиков в изоляционизме на пресс-конференции в конце года.

"Я никогда в жизни не видел такой изоляции, как та, что случилась с нами за последние шесть месяцев. Полмира было здесь, в Венгрии. У нас прошло крупнейшее в истории Венгрии событие. И по окончании нашей работы даже наши оппоненты поздравили нас с количеством и качеством проделанной работы", - сказал Орбан на пресс-конференции 21 декабря.

Постоянные нападки Орбана на ЕС не способствовали улучшению его имиджа. Венгерский премьер сделал множество спорных заявлений, критикуя блок и отдельные государства-члены.

В одном из интервью он раскритиковал Европейский союз за его поддержку Украины, заявив, что Киев не может победить на поле боя, и что достижение мира должно осуществляться путем уступок и дипломатии. По его словам, Будапешт стремится к прекращению боевых действий, одновременно обвинив лидеров ЕС в желании продолжать войну.

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"Те, кто считает, что то, что мы делаем как ЕС, правильно, могут продолжать поддерживать украинцев. Но те, кто с этим не согласен - например, Венгрия - помогать не будут. Это должны решать национальные правительства", - сказал тогда Орбан.

В другом интервью он обвинял ЕС в создании "марионеточного правительства" в Варшаве для продвижения своих интересов в ущерб интересам польского народа.

Орбан часто конфликтовал с Брюсселем, который задержал миллиарды долларов финансовой поддержки Венгрии из-за нарушений ею принципов верховенства закона и демократии.

Лидерам ЕС явно не нравилась политика Орбана, которая, по их мнению, сближает Венгрию с такими автократиями, как РФ и Китай.

Став членом блока в 2004 году, Венгрия впервые председательствовала в ЕС в 2011-м.

Как и тогда, она передаст эстафету Польше, популярность нынешнего лидера которой в ЕС не вызывает сомнений. Дональд Туск - ярый критик Виктора Орбана, вернулся на пост премьер-министра Польши из Европейского совета, и в Брюсселе надеются, что единство блока будет восстановлено в следующие полгода.

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