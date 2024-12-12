Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Российские наемники совершают серьезные преступления против гражданского населения в Мали - доклад

By Rory Sullivan
Опубликовано
Насилие в отношении простых малийцев, похоже, возросло после того, как в прошлом году миротворческая миссия ООН покинула страну.

Российские наемники, равно как и армия страны и исламистские группировки, против которых они совместно сражаются, совершают серьезные нарушения в отношении мирных жителей Мали, заявила организация Human Rights Watch (HRW).

В опубликованном в четверг докладе неправительственная организация обвинила российских бойцов, входящих в состав "Африканского корпуса", который ранее был известен как группа Вагнера, в преднамеренном убийстве гражданских лиц в ходе борьбы с джихадистами в этой западноафриканской стране.

HRW установила, что с мая российские наемники и малийская армия убили не менее 32 мирных жителей и сожгли не менее 100 домов в центральной и северной частях Мали.

Семь из них погибли в результате атаки беспилотников, еще четверо исчезли, говорится в докладе.

С июня две исламистские группировки, Группа поддержки ислама и мусульман (JNIM) и Исламское государство в Большой Сахаре (ISGS), убили по меньшей мере 47 мирных жителей и вынудили тысячи других людей покинуть свои дома.

Указывается, что боевики первой также сожгли более 1000 домов и угнали тысячи голов скота.

Из-за трудностей, связанных с проведением исследований, HRW заявила, что истинные цифры, скорее всего, гораздо выше.

"Малийская армия вместе с группой Вагнера и исламистскими вооруженными группировками нападают на мирных жителей и их имущество в нарушение законов войны", - сказала Илария Аллегроцци, старший исследователь HRW по Сахелю.

Аллегроцци заявила, что ее организация "глубоко обеспокоена тем, что ситуация еще хуже, чем сообщалось", отметив, что после ухода миротворческой миссии ООН в прошлом году собирать информацию стало гораздо сложнее.

"Неспособность малийских властей призвать к ответу членов сил безопасности, группы Вагнера и других вооруженных группировок за серьезные злоупотребления облегчила путь для новых злодеяний", - добавила Аллегроцци.

Нападение 8 мая малийской армии и российских наемников на деревню Барикоро, расположенную в районе, контролируемом JNIM, было одним из тех преступлений, о которых говорится в докладе. По словам очевидцев, преступники убили двух мужчин и мальчика.

"Я нашел тело своего двоюродного брата на западной стороне деревни с восемью огнестрельными ранениями: в лоб, голову, спину и ноги, - рассказал один из родственников. - В нескольких метрах от него мы нашли тела двух мужчин-фулани, также изрешеченных пулями, поэтому мы вырыли три ямы и засыпали их песком".

30-летний мужчина из Ндорголле в центральной части Мали рассказал исследователям о трудностях, с которыми сталкиваются жители некоторых районов страны.

"В нашем районе хозяйничает Группа поддержки ислама и мусульман, и вы должны иметь с ней дело. Они дают вам разрешение на выпас скота и ловлю рыбы. Это вопрос выживания, а не сотрудничества. Но когда вы имеете с ними дело, вы становитесь мишенью [правительства], даже если вы не джихадист", - говорит он.

По данным некоммерческой исследовательской группы Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), число нападений на мирных жителей в Мали растет.

По данным ACLED, малийская армия и ее союзники убили около 1063 мирных жителей в ходе 255 операций в период с 1 января по 31 октября этого года, по сравнению с 912 убитыми за тот же период в 2023 году.

За первые 10 месяцев этого года джихадистские группировки убили 478 мирных жителей в ходе 326 нападений, что больше, чем 344 человека, убитых в период с начала января по конец октября прошлого года, добавляет издание.

Более десяти лет сменявшие друг друга правительства Мали пытались искоренить JNIM и ISGS. За время конфликта погибли тысячи мирных жителей и более 350 000 были насильственно перемещены.

Придя к власти в результате переворота в мае 2021 года, нынешние лидеры страны обратились к российским наемникам вместо французских войск, которые оказывали военную поддержку ранее.

Последние французские войска покинули западноафриканскую страну в августе 2022 года, почти через десять лет после того, как Париж впервые предоставил помощь в обеспечении безопасности.

