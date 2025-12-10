Жителей Мали терроризируют наемники Африканского корпуса, сменившего ЧВК "Вагнер"

В период активной деятельности у ЧВК "Вагнер" в Африке насчитывалось от 15 до 25 тысяч вооруженных людей. Когда Евгений Пригожин предпринял неудачную попытку мятежа против президента Путина и вскоре был убит при весьма подозрительных обстоятельствах, наемники оказались в сложной ситуации. Их зарплата была снижена или прекращена, и было непонятно, кому они должны подчиняться в будущем.

Сергей Шойгу, тогдашний министр обороны, включил иностранное крыло "Группы Вагнера" в состав военизированной структуры под названием Африканский корпус, который подчиняется министерству обороны. Тысячи отрядов остались в центральной части африканского континента, где их наибольшее количество, вероятно, находилось в Мали, терроризируя сельское население в разгар войны с джихадистами.

"Это те же самые люди, которым правительство платит за продолжение массовых убийств. Нет никакой разницы между ЧВК "Вагнер" и Африканским корпусом, - сказал один из деревенских жителей.

Обширный регион Сахель в Западной Африке стал самым опасным местом в мире из-за экстремизма, погибли тысячи людей. Военные правительства Мали, Буркина-Фасо и Нигера обратились к России, а не к западным союзникам, чтобы бороться с боевиками, связанными с "Аль-Каидой" или "ИГИЛ".

По данным Associated Press, тысячи малийцев бежали к мавританской границе в последние месяцы на фоне эскалации боевых действий и террора в деревнях. Все беженцы сообщают о беспорядочных убийствах, похищениях и сексуальном насилии. Большинство из них говорили на условиях анонимности, опасаясь мести.

"Многие люди подвергаются изнасилованиям, нападениям, убийствам. Семьи разрываются на части, но иногда трудно установить точных виновников", - говорит Шукру Джансизоглу, представитель УВКБ ООН.

По словам правозащитника Хени Нсаибиа, гражданское население, испытывающее давление со стороны вооруженных группировок, Африканского корпуса и малийских боевиков, находится "между молотом и наковальней". Невозможно с точностью сказать, сколько людей убивают в Мали, особенно в отдаленных районах, а доступ в саму страну для журналистов и гуманитарных работников становится все более ограниченным.

Малийские власти никогда публично не признавали присутствие в стране ЧВК "Вагнер" или Африканского корпуса. Однако российские государственные СМИ в последние недели публикуют сообщения из Мали, в которых восхваляют "Африканский корпус" за защиту страны от террористов, а МИД России подтвердил, что подразделение активно участвует в наземном сопровождении, поисково-спасательных операциях и других задачах "по просьбе малийских властей".

Сообщения о злоупотреблениях в отношении гражданских лиц усилились, когда "Группа Вагнера" присоединилась к недостаточно финансируемой малийской армии в 2021 году. Частные аналитики в области безопасности утверждают, что Мали платила России 10 миллионов долларов в месяц за помощь вагнеровцев. Хотя группа официально не подчинялась Кремлю, она была тесно связана с российской разведкой и военными.

Не все солдаты Африканского корпуса - россияне. Несколько беженцев рассказали AP, что они также видели чернокожих мужчин, говорящих на разных иностранных языках. Европейский совет по международным отношениям в своем недавнем докладе сообщил, что в отряд также набирают наемников из России, Беларуси и африканских государств. Их совместные наступательные операции сосредоточены на севере Мали, где расположены значительные запасы золота.

Правительство Мали считает расследование злоупотреблений "постыдным и вредным для морального духа войск". В недавнем докладе Совета ООН по правам человека отмечается, что "эскалация серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений со стороны всех субъектов ускоряется из-за безнаказанности".

Когда "Группа Вагнера" объявила о своем уходе из Мали, некоторые беженцы решили вернуться домой. Многие обнаружили, что ничего не изменилось. "Все осталось по-прежнему", - смирившись со своей участью, сказала одна из них, держа на руках младшего сына. По ее словам, она видела тела с отсутствующими органами. Несколько беженцев также рассказали об увечьях и даже обезглавливании, хотя последнее, как правило, происходит, когда исламисты захватывают поселение.

Местный житель рассказал, что подсчитал всех мужчин, убитых или похищенных ЧВК "Вагнер" и армией Мали в его родном городе Лере до того, как он бежал в первый раз в 2023 году. По его словам, в списке было 214 человек. "Изменилось только имя. Одежда, транспортные средства, люди остались прежними. Методы были те же, и даже хуже. Поэтому мы снова ушли из дома", - сказал он об Африканском корпусе.

"Несмотря на переименование, между "Вагнером" и Африканским корпусом существует поразительная преемственность в отношении личного состава, командиров, тактики и даже знаков отличия", - говорит Линдси Фриман, директор Калифорнийского университета в Беркли, который следит за конфликтом в Мали.

По словам Фриман, поскольку Африканский корпус находится в непосредственном подчинении Министерства обороны России, по международному праву он считается органом российского государства. Это означает, что военные преступления, совершенные Африканским корпусом в Мали, в принципе могут быть приписаны российскому правительству в соответствии с правилами государственной ответственности.