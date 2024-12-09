Флаг сирийской оппозиции был поднят в понедельник над посольством Сирии в Москве. Днем ранее российские СМИ со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Россия предоставила убежище бежавшему из Сирии президенту Башару Асаду.

В посольстве подтвердили, что Асад находится в Москве.

"Решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье могло быть принято только президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности своих военных баз в Сирии и намерена вести переговоры с новыми властями страны.

Армия обороны Израиля в воскресенье нанесла авиаудары по десяткам объектов на территории Сирии, в том числе по заводу по производству химического оружия. В тот же день в ЦАХАЛ объявили о развертывании войск в буферной зоне на Голанских высотах, назвав это временной оборонительной мерой.

"Единственный наш интерес - это безопасность Израиля и его граждан. Именно поэтому мы атаковали стратегические системы вооружений, такие как, например, остатки химического оружия или ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они не попали в руки экстремистов", - заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Силы сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные войска президента Асада в конце ноября.

К 7 декабря они заняли несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а в воскресенье вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Асада.*