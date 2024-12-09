Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Флаг сирийской оппозиции поднят на посольстве Сирии в Москве. Днём ранее в РФ прибыл Башар Асад

Флаг повстанцев поднимается над посольством Сирии в Москве
Флаг повстанцев поднимается над посольством Сирии в Москве Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP
Авторское право Alexander Zemlianichenko/AP
By Mihhail Salenkov
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Над сирийским посольством в Москве поднят флаг повстанцев, захвативших власть в Сирии. В диппредставительстве подтвердили, что бежавший из страны президент Башар Асад находится в РФ. Решение о предоставлении ему убежища "могло быть принято только Путиным", заявил пресс-секретарь Кремля.

Флаг сирийской оппозиции был поднят в понедельник над посольством Сирии в Москве. Днем ранее российские СМИ со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Россия предоставила убежище бежавшему из Сирии президенту Башару Асаду.

В посольстве подтвердили, что Асад находится в Москве.

"Решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье могло быть принято только президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности своих военных баз в Сирии и намерена вести переговоры с новыми властями страны.

Related

Армия обороны Израиля в воскресенье нанесла авиаудары по десяткам объектов на территории Сирии, в том числе по заводу по производству химического оружия. В тот же день в ЦАХАЛ объявили о развертывании войск в буферной зоне на Голанских высотах, назвав это временной оборонительной мерой.

"Единственный наш интерес - это безопасность Израиля и его граждан. Именно поэтому мы атаковали стратегические системы вооружений, такие как, например, остатки химического оружия или ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они не попали в руки экстремистов", - заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Силы сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные войска президента Асада в конце ноября.

К 7 декабря они заняли несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а в воскресенье вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Асада.*

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

13 туристов пропали в горах Урала

Удар украинского беспилотника в Твери: ранены семеро, пожар и эвакуация

В России начали штрафовать за поиск "экстремистского" контента в интернете