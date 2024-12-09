Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сирийцы за рубежом: "Мы очень счастливы"

Сирийская диаспора в Европе ликует.
За десятилетие с лишним гражданской войны в Сирии за границу уехали 7 миллионов человек. Падение режима Асада для многих стало исполнением главной мечты.

Почти 14 лет гражданской войны в Сирии, начавшейcя с антиправительственных протестов в рамках "Арабской весны", жестко подавленных президентом Асадаом, унесли сотни тысяч жизней. По данным ООН, более половины довоенного населения - 14 миллионов человек - за это время покинули свои дома, 7 миллионов бежали за границу.

Неразрешенный конфликт, в основе которого - противостоянии оппозиции, вооружённых повстанцев с режимом Башара Асада - стал одной из главных причин европейского миграционного кризиса. Новость о падении и бегстве Асада встречена диаспорой в Европе со смесью недоверия и радости. Вот несколько мнений. "Мы даже не можем в это до конца поверить, - говорит Амаль Рифар, сирийская беженка во Франции. - Мы ждали этого очень долго. Шестьдесят лет унижений, диктатуры. Мы свободны, но я боюсь заснуть, чтобы случившееся не оказалось сном".

Еще один не представившийся сириец из Франции говорит о своей мечте: "жить спокойно и без проблем на земле, где родился и вырос". С ним согласна молодая женщина, вышедшая на демонстрацию в Париже. "Мы ждали свободы 14 лет, просили о ней, и вот наконец получили, и мы очень счастливы. Все что нам нужно - это мир", - комментирует она.

Германия на пике войны в Сирии в 2015 году приняла у себя почти миллион беженцев. "Мы не забудем, что эта страна дала нам, - говорит молодой житель Марбурга. - Я тут выучился по специальности "медицинские технологии". У меня есть гражданство, но я поеду в Сирию, чтобы восстановливать свою страну".

