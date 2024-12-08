Сирия: 24-летнее правление Башара Асада подошло к концу

By Euronews

Премьер-министр Сирии заявил о готовности передать власть повстанцам мирным путем. СМИ сообщают о том, что президент Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении

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Повстанцы заявляют, что вошли в Дамаск, а президент Башар Асад бежал из Сирии. Это кульминация молниеносного наступления по всей стране, которое началось 27 ноября.

Канал Al Jazeera сообщает, что правительственные силы покинули столицу.

Премьер-министр Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что готов передать власть в стране мирным путем, добавив, что правительство Сирии получило гарантии безопасности от повстанческих сил.

Арабские СМИ, цитируя повстанцев, сообщают, что Башар Асад сел на самолет в субботу вечером и покинул Сирию в неизвестном направлении.

По данным Al Jazeera, последним рейсом, вылетевшим из Дамаска перед тем, как сирийские повстанцы захватили столицу, был самолет Ил-76 рейсом Syrian air 9218. По данным открытых источников отслеживания полетов, сигнал борта исчез вскоре после взлета — над удерживаемым повстанцами городом Хомс.

Ранним утром в воскресенье командование сирийской армии уведомило военных о том, что 24-летнее правление Асада подошло к концу.

За последние почти две недели сирийские власти не получили той поддержки от союзников, на которую рассчитывали.

Россия сконцентрировала большую часть своих сил в Украине, а базирующаяся в Ливане "Хезболлах" была ослаблена годичным конфликтом с Израилем.

В результате восстания повстанцев, которое началось всего 12 дней назад, бойцы оппозиции также заняли города Алеппо и Хомс.

Мазлум Абди, главнокомандующий Сирийскими демократическими силами (СДС), заявил, что Сирия переживает "исторический момент" и падение авторитарного режима.

"Эти изменения — возможность построить новую Сирию, основанную на демократии и справедливости, которая гарантирует права всех сирийцев", — написал командующий курдскими силами, поддерживаемыми США, в своем посте в сети X.

Военное командование оппозиционных сил заявило, что "нам всем необходимо объединиться и сотрудничать, чтобы представить наилучший образ нашей революции и нашего народа" в этот исторический момент.

Оно отдал следующие указания всем силам, готовящимся к свержению: