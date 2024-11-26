Глава МИД Италии: "Усилия по прекращению огня в Ливане - в центре переговоров G7"

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что усилия по прекращению огня в Ливане и секторе Газа были в центре внимания на встрече Большой семёрки в итальянском Фьюджи, недалеко от Рима, где собрались министры иностранных дел ведущих экономик мира.

Это последняя встреча высших дипломатов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии до вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.

Впервые к обсуждению присоединились министры из Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и генеральный секретарь Лиги арабских государств - так называемый "арабский квинтет".

Квинтет тесно сотрудничает с США, чтобы завершить разработку плана действий в Газе. При этом ощущается срочность, поскольку ожидается, что Трамп будет проводить политику, благоприятную для Израиля.

Таяни, как и другие министры иностранных дел, надеется на достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах".

"Возможно, мы близки к прекращению огня в Ливане, - сказал он. - Будем надеяться, что это правда, и что в последнюю минуту не будет никаких отступлений".

Министр иностранных дел Италии добавил, что его страна готова взять на себя более значительную миротворческую роль в Ливане, чтобы следить за выполнением соглашения о прекращении огня.

"Что касается Ливана, то надо учесть полную готовность Италии стать одним из главных действующих лиц, если, конечно, ливанцы согласятся следить за выполнением соглашения", - сказал Таяни.

Он также отметил, что все дипломаты осудили нападения на ВСООНЛ, и предложил создать двойную буферную зону на границе.

Групповое фото министров иностранных дел стран G7 во Фьюджи недалеко от Рима в Италии, понедельник, 25 ноября 2024 г. Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Посол Израиля в ООН Данни Данон заявил, что Израиль "продвигается вперед" в вопросе прекращения огня с Ливаном. Он отметил, что изменения не произойдут в одночасье, "будет несколько этапов, несколько требований".

"Вы знаете, самым важным условием для нас является уход "Хезболлах" к северу от Литани. Мы с самого начала говорили, что это будет нашей целью в этой войне. Затем будут другие этапы соглашения. Что касается ООН, то, насколько я знаю, ООН не является частью соглашения, но присутствие ВСООНЛ там очень важно, и мы благодарны за это", - добавил посол ООН.

По поступающим сообщениям проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого "Хезболлах" переместит свое тяжелое вооружение и боевые подразделения к северу от реки Литани.

После этого израильские войска должны покинуть Южный Ливан, а в приграничных районах будет развёрнута ливанская армия, на которую будет возложена ответственность за недопущение повторного укрепления позиций "Хезболлах" на юге Ливана.

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В случае нарушения условий перемирия со стороны "Хезболлах" проект соглашения оставляет за Израилем право на превентивные воздушные удары по позициям группировки. Перед этим израильтяне через американцев должны будут письменно уведомить ливанских военных о нанесении ударов.

На заключительном этапе планируется запуск переговоров между властями двух стран о демаркации спорных участков границы.

Предполагается создать комитет из пяти стран под руководством США для контроля за реализацией инициативы.

Reuters со ссылкой на источники в ливанском правительстве пшет о том, что , Ливан настаивает на немедленном уходе израильских войск со своей территории, чтобы ливанская армия могла развернуться во всех районах на юге страны, а также пытается внести в роект соглашения пункт о праве обеих сторон на самооборону. Израиль хочет сохранить своих военных на юге Ливана в течение 60 дней с момента заключения соглашения о перемирии.

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Министр иностранных дел Италии отметил, что еще один важный пункт повестки дня G7 связан с ордерами на арест, выданными Международным уголовным судом (МУС) на прошлой неделе.

"Необходимо выработать единую позицию по решению Международного суда. Мы говорили об этом и посмотрим, будет ли в итоговом коммюнике часть, посвященная этому. Мы работаем над тем, чтобы найти соглашение", - сказал Таяни.

Во вторник, 26 ноября вопрос об утверждении соглашения о прекращении огня в Ливане собирается рассмотреть израильский кабинет министров.

Источники в ливанском правительстве говорят о том, что Бейрут не видит "серьезных препятствий" для реализации предложенного США плана по прекращению огня.

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По данным ливанских источников Reuters, президенты США и Франции могут объявить о прекращении огня в Ливане в ближайшее время.

Пока идёт раота по достижению соглашения о прекращении огня, Израиль и "Хезболлах" обмениваются ударами

Израиль и "Хезболлах" ведут перестрелки с тех пор, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали еврейское государство, что послужило началом войны в Газе.

За последний год в Ливане погибло более 3500 человек, многие из которых - мирные жители, и 1,2 млн людей были вынуждены покинуть свои дома.

Тем временем в Израиле погибло более 70 человек, более 40 из них - гражданские лица, а десятки тысяч израильтян, эвакуированных из приграничных районов, требуют от своего правительства обеспечить их возвращение домой.

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В понедельник израильские военные нанесли несколько авиаударов по Ливану, в результате которых погиб по меньшей мере 31 человек. Израильтяне нанесли удары по коммерческим и жилым зданиям в Бейруте, а также в портовом городе Тир, который, по их словам, является оплотом "Хезболлах".

Густой дым, пламя и падающие обломки здания после израильского авиаудара по зданию в Таюне / Бейрут, Ливан, понедельник, 25 ноября 2024 года. Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Некоторые удары были нанесены недалеко от центра Бейрута, вблизи христианских кварталов и других объектов, где Израиль выпустил предупреждения об эвакуации, в том числе в Тире и провинции Набатия. Израильтяне также нанесли авиаудары без предупреждения по северо-восточному району Баальбек-Гермель.