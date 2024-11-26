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Израильский кабинет министров проголосует по соглашению о прекращении огня в Ливане

Бейрут, Ливан. 25.11.2024 г.
Бейрут, Ливан. 25.11.2024 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin PaternosterEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Посол Израиля в США Майк Херцог заявил, что одобрение с израильской стороны может быть получено "в течение нескольких дней", несмотря на ряд спорных моментов.

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Во вторник вечером 26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху соберет заседание военно-политического кабинета в Тель-Авиве. Участникам встречи предстоит утвердить сделку о прекращении огня в Ливане. По данным американских СМИ, которые ссылаются на свои источники, сам Нетаньяху в целом поддержал соглашение. Ранее, указывают СМИ, военные информировали премьер-министра Нетаньяху, что они в целом достигли своих целей в Ливане против группировки "Хезболлах".

Что предусматривает соглашение о прекращении огня?

Согласно предложенному плану, в течение переходного периода войска ЦАХАЛ должны быть выведены из Южного Ливана. Территорию от границы с Израилем до реки Литани займет ливанская армия и миротворческие силы ООН (UNIFIL).

В свою очередь, группировка "Хезболлах" переместит тяжелое вооружение к северу от реки Литани. Израиль сохранит за собой свободу действий в Ливане, если соглашение будет нарушено. За контролем реализации инициативы, как предполагается, будет наблюдать многонациональный комитет под руководством США.

В интервью итальянской газете "Репубблика" глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб сказал, что за соблюдением режима прекращения огня будет наблюдать комитет, в который войдут ливанцы, израильтяне, представители Временных сил ООН, американцы и французы. "Нет необходимости, чтобы в него входили другие представители", - добавил он.

Члены "Хезболлах" еще не прокомментировали потенциальное перемирие. Однако высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что палестинская группировка поддержит прекращение огня между "Хезболлах" и Израилем, несмотря на предыдущие обещания "Хезболлах" остановить боевые действия только в случае прекращения войны в Газе.

"Любое объявление о прекращении огня приветствуется. "Хезболла" поддержала наш народ и понесла значительные жертвы", — сказал Хамдан ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

На севере Израиля обеспокоены ожидаемым перемирием

Между тем лидеры местных советов на севере Израиля выражают недовольство по поводу ожидаемого перемирия между Израилем и "Хезболлах", заявляя, что безопасность жителей не гарантирована.

"Не сдавайтесь терроризму. Не заключайте это позорное соглашение. Это печальное соглашение, соглашение о капитуляции израильского правительства перед "Хезболлах", подразделением Ирана", — заявил мэр Метулы Дэвид Азулай телеканалу Channel 13. "Угроза не устранена. Мы не согласимся вернуться к реальности 7 октября на севере", — сказал он.

В целях безопасности, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, из северных городов на границе с Ливаном, были эвакуированы около 60 000 жителей.

"Стрелы севера" против "Хезболлах"

23 сентября Израиль начал наступательную операцию против формирований "Хезболлах". Она получила название "Стрелы севера". В ходе операции ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по военным объектам "Хезболлах" на территории Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Как отмечают в ЦАХАЛ, в конечном итоге действия израильских военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке осенью 2023 года

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль. Жертвами атаки стали не менее 1200 человек. Порядка 250 были захвачены в плен и перемещены в палестинский анклав. Израиль в ответ стал наносить ответные удары по Газе и затем начал наземную операцию в секторе против боевиков и ХАМАС.

ХАМАС поддержала ливанская группировка "Хезболлах". С 8 октября 2023 года боевики "Хезболлах" практически ежедневно нападают на израильские поселения и военные посты вдоль границы, и обстреливают север еврейского государства из Ливана.

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