Санчес пообещал выделить более 10 млрд евро на восстановление

Очистка улиц от грязи в пригороде Валенсии
Очистка улиц от грязи в пригороде Валенсии Авторское право  Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Заявления главы правительства Испании прозвучали на фоне гневной реакции жителей районов, затронутых ударом стихии, который обвиняют власти в медлительности и непредусмотрительности.

Правительство Испании пообещало выделить 10,6 миллиарда евро на восстановление регионов, пострадавших от сильных наводнений.

Премьер-министр Педро Санчес объявил о ряде мер, включая помощь малому и среднему бизнесу, самозанятым работникам и домохозяйствам. Власти обещают снижение налогов и трехмесячную отсрочку погашения ипотечных кредитов и займов.

"Это хороший первый шаг, быстрый и амбициозный шаг с конкретными и реалистичными мерами, которые уже действуют и которые помогут людям и бизнесу в ближайшие дни и недели", - заявил премьер-министр Педро Санчес.

Заявления главы правительства прозвучали на фоне гневной реакции жителей районов, затронутых ударом стихии, который обвиняют власти в медлительности и непредусмотрительности.

В воскресенье люди забросала грязью королевскую чету Испании, премьер-министра и региональных лидеров во время их первого визита в муниципалитет Пайпорта.

Во вторник Санчес сообщил, что в регионе Валенсия находятся почти 15 000 военнослужащих, полицейских и гражданских гвардейцев - в два раза больше, чем в субботу.

По последним данным, жертвами наводнений, в основном в Валенсии, стали не менее 218 человек. Спасатели до сих пор не могут добраться до некоторых районов, поскольку большие участки земли покрыты грязью и обломками.

Также есть опасения, что количество грязи может вызвать проблемы со здоровьем населения, в застойной воде могут быть токсичные отходы, химикаты или бактерии от мертвых людей и животных.

