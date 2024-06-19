EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

В программе страны-председателя Евросоюза не упомянута Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ярым критиком политики ЕС в отношении Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ярым критиком политики ЕС в отношении Украины. Авторское право Omar Havana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Havana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Процесс вступления Украины в Европейский союз может застопориться на полгода, как только Венгрия получит пост председателя Совета ЕС

РЕКЛАМА

«Сделаем Европу снова великой»… Это девиз председательства Венгрии в Европейском cоюзе. Посол этой страны в ЕС Балинт Одор пытался доказать, что это не вовсе не европейский вариант лозунга бывшего американского президента Дональда Трампа, а выражение необходимости сделать Союз сильнее за счет повышения его конкурентоспособности.

В июле Венгрия получит по ротации пост страны-председателя Евросовета. Постоянный представитель Будапешта в Брюсселе Венгрии сообщил Euronews, что одним из приоритетов на следующие 6 месяцев будет расширение Евросоюза на Западные Балканы. При этом никаких переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС вообще не планируется.

Постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор:

Мы очень хотели бы продолжить переговоры со странами Западных Балкан. Сейчас появляется возможность ускорить процесс расширения Евросоюза на эти страны, которые давно этого ждут. И я думаю, мы должны попытаться организовать конференцию правительств региона, стимулировать диалог но конкретным аспектам и закрыть большинство переговорных статей.

Что касается политики будущего председателя ЕС в отношении Украины, посол заявил, что "Венгрия внимательно следит за событиями", но эта тема не будет приоритетной. Дипломат пообещал при этом, что все актуальные вопросы будут включены в повестку дня председательства "по мере необходимости".

Большое значение Венгрия будет отводить продовольственной безопасности Евросоюза. Хотя Будапешт выступает против многих элементов разработанного Брюсселем «Зелёного курса», таких как недавно принятый Закон о восстановлении природы, Венгрия считает «ключевым приоритетом» устойчивое сельское хозяйство, не загрязняющее окружающую среду.

Период венгерского председательства начнётся 1 июля и продлится до 31 декабря.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за "чрезвычайно серьезное" нарушение правил предоставления убежища

Лозунг председателя Евросоюза Бельгии: 'Защищать, укреплять, предусматривать'

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения перспектив членства Украины в ЕС

Европейский союз Венгрия Виктор Орбан Совет ЕС