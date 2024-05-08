Искусственный интеллект на службе у хакеров

By Euronews

По оценкам экспертов, потери мировой экономики от киберпреступности к 2025 году могут достичь 11 триллионов долларов. Злоумышленники используют искусственный интеллект для разработки изощренных методов обмана.

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Развитие искусственного интеллекта приводит к росту киберпреступности. Злоумышленники взламывают базы данных, крадут конфиденциальную информацию, нанося вред как предприятиям, так и простым гражданам. По оценкам экспертов, потери мировой экономики от киберпреступности к 2025 году могут достичь 11 триллионов долларов.

По словам профессора Христос Ксенакис, эксперта по вопросам кибербезопасности, мошенники используют искусственный интеллект для разработки изощренных методов обмана.

Христос Ксенакис, эксперт по вопросам кибербезопасности:"Мы отошли от прошлой базовой модели, с которой "работали" киберпреступление. Тогда можно было легко обнаружить взлом по неотредактированным и даже смешным письмам. Теперь письма пишутся искусственным интеллектом, с очень хорошим синтаксисом. И во многих случаях мы имеем дело с к персонализированными атаками".

Персонализированные атаки направлены на конкретного пользователя или группу. Киберпреступники играют на технической уязвимости пользователей и людской доверчивости. С помощью искусственного интеллекта мошенники научились подделывать голоса с целью кражи денег. Ежегодно люди теряют 318 миллиардов долларов из-за киберпреступности. Средняя стоимость утечки данных для малых и средних предприятий варьируется от 120 000 до 1,24 миллиона долларов.

Николаос Курогенис, профессор, преподаватель банковского дела и финансового менеджмента Университета Пирея:"Все пользователи электронных платежных средств должны знать некоторые основные принципы. Например, мы не переходим по присланным нам ссылкам, а стараемся проверить отправителя. Часто адреса электронной почты легко подделываются, поэтому организациям, например банкам, необходимо рассылать своим клиентам специальные инструкции, предупреждающие о том, чтобы банки не используют такие методы."

Ежегодно жертвами киберпреступлений становятся более 70 миллионов человек. Каждые 40 секунд в мире атакам программ-вымогателей подвергаются предприятия. При этом 57% компаний не имеют навыков кибербезопасности.

Наиболее уязвимыми являются предприятия розничной торговли, а также компьютерные системы сферы здравоохранения, где хранятся конфиденциальные персональные данные.