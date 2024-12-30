Европа вспоминает Джимми Картера

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Мировые лидеры в социальных сетях выразили свои соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США Джимми Картера. Фермер из Джорджии, выращивавший арахис, провел в Белом доме один неспокойный срок, но сумел завоевать репутацию мирового гуманиста и поборника демократии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что США потеряли "убежденного борца за демократию" и "великого посредника во имя мира". А французский президент Эммануэль Макрон написал о Картере как о "непоколебимом защитнике прав наиболее уязвимых слоев населения". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что работа Картера "способствовал укреплению мира, здоровья и демократии", а Роберта Метсола, спикер Европарламента, убеждена, что он "вдохновлял многих людей на планете".

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Его срок был отмечен серией неудач и кризисов, однако вклад Картера в мировую политику невозможно переоценить: при нем США договорились о передаче Панамского канала под контроль Панамы, подписали договор с СССР об ограничении стратегических вооружений, а 1978 году Картер добился исторического соглашения о мире между Израилем и Египтом. В 2002 году экс-президент США получил Нобелевскую премию мира.

В последние годы Картер боролся с меланомой. Сокрушительным ударом для него стала кончина супруги Розалин, они были в браке 77 лет и вместе основали центр картера который занимается продвижением демократии и борьбой с глобальными болезнями.