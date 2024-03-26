ФБР: крушение моста в Балтиморе "не связано с терроризмом". Спасатели ищут упавших в воду людей

Шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, двоих удалось вызволить из холодной воды. Власти называют произошедшее "развивающимся событием с массовыми жертвами". Экстренный вызов с судна Dali за минуту до столкновения позволил властям ограничить число машин на мосту и "спасти жизни".

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Спасатели в американском Балтиморе ищут людей в холодной воде после того, как во вторник рано утром в порту города контейнеровоз Dali врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки, вызвав обрушение гигантской конструкции.

Пол Видфельд, секретарь Департамента транспорта штата Мэриленд, сообщил, что пропавшими без вести числятся шесть человек. По словам чиновника, все они "работали в одной строительной бригаде", которая ремонтировала выбоины на мосту.

По имеющимся данным, всего в воду упали восемь человек, двоих уже удалось спасти.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт объявил режим чрезвычайной ситуации. Выступая на пресс-конференции, он сказал, что обрушение "выглядело как сцена из боевика".

"Никогда бы не подумал, что можно увидеть своими глазами, как рушится мост Ки", – подытожил градоначальник.

Ранее в ходе брифинга Джеймс Уоллес, начальник местной пожарной службы, сообщил следующее:

два человека уже вызволены из воды;

один из спасённых находится в "очень тяжёлом состоянии", другому лечение не потребовалось;

на большой акватории продолжается активная поисково-спасательная операция, её затрудняет прилив ;

; экипаж грузового судна всё ещё находится на борту и поддерживает связь с береговой охраной;

в реку Патапско упали по меньшей мере пять автомобилей , их отследили с помощью инфракрасного излучения и гидролокатора бокового обзора;

, их отследили с помощью инфракрасного излучения и гидролокатора бокового обзора; комиссар полиции Ричард Уорли заявил, что нет "абсолютно никаких признаков" того, что инцидент был преднамеренным или связанным с терроризмом.

В ФБР подтвердили, что "на данный момент нет никакой конкретной и достоверной информации, указывающей на террористический акт".

"Поданный сигнал бедствия спас жизни"

По сообщениям, контейнеровоз Dali "потерял ход" при выходе из порта.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур заявил, экипаж судна успел подать сигнал бедствия до столкновения с мостом Фрэнсиса Скотта Ки, что позволило властям остановить движение по мосту.

"Мы благодарны за то, что между тревожным сигналом и катастрофой официальные лица начали ограничивать поток машин", – сказал Мур.

Многие американские СМИ ссылаются на данные камер видеонаблюдения и морского слежения, которые показывают, как судно теряет мощность, меняет курс и начинает дымиться примерно за 60 секунд до столкновения с мостом.

Шансы найти выживших уменьшаются

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, температура воды в гавани Балтимора в настоящее время составляет 9-10 °C.

Эксперты Университета Миннесоты, на которых ссылается CNN, утверждают, что "истощённые пловцы" без плавсредств могут продержаться в такой воде около 30-60 минут, в то время как время выживания с плавсредствами составляет от двух до трёх часов.

Что известно о грузовом судне

Контейнеровоз Dali, направлявшийся в Коломбо (Шри-Ланка), управлялся не собственной командой, а местными лоцманами. К их услугам специально прибегают для того, чтобы избежать аварий и столкновений.

"Лоцманы вводят и выводят суда из порта Балтимора в открытое море", – подтвердил министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд.

По его словам, пока рано говорить о причинах катастрофы.

Судно Dali под флагом Сингапура длиной 300 м и шириной 48 м принадлежит компании Synergy Marine Group. Его зафрахтовала датская компания Maersk. В Коломбо контейнеровоз должен был прибыть 22 апреля.

Dali может перевозить 10 000 двухтонных контейнеров.

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Maersk – мировой гигант контейнерных перевозок. Компания обслуживает более 100 000 предприятий и заходит в более чем 500 портов в более чем 130 странах, говорится на её сайте. Ежегодно компания перевозит более 12 миллионов контейнеров.

Судно Dali проходило инспекцию 27 раз с момента спуска на воду в 2015 году, согласно записям электронной системы информации о качестве судоходства (Equasis).

Портовые власти Балтимора сообщили американским СМИ, что в 2016 году контейнеровоз был "вовлечён в инцидент__в порту Антверпена" в Бельгии.

Где произошла катастрофа

Гавань является самой глубокой в Чесапикском заливе штата Мэриленд – крупнейшем эстуарии США. В ней расположены пять государственных и 12 частных терминалов.

За последние три месяца 2023 года контейнерный порт Балтимора принял 265 000 контейнеров.

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Балтимор – самый загруженный порт США по перевозке автомобилей, а также крупнейший порт по объёму перевозок сельскохозяйственной и строительной техники. В прошлом году порт занял второе место по экспорту угля.

Движение в порту приостановлено до дальнейших распоряжений, сообщили транспортные власти Мэриленда. Данные отслеживания судов показывают, что по меньшей мере 10 коммерческих судов, следовавших в порт Балтимор, бросили якорь неподалёку.

Бесполётная зона

Федеральное управление гражданской авиации (FFA) запретила запуск дронов над обломками моста им Фрэнсиса Скотта Ки.

"Не мешайте спасательной операции", – предостерегли в ведомстве.

Бесполётная зона охватывают гавань Балтимора и находится рядом с Международным аэропортом Балтимор/Вашингтон (BWI), одним из самых загруженных в регионе.

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О задержках рейсов не сообщается.

Реконструкция четырёхполосного автомобильного моста может обойтись в 600 миллионов долларов (в 10 раз дороже, чем его строительство в 1970-х годах), сообщает Sky News со ссылкой на экспертов.