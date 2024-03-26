By Euronews

В США обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки

РЕКЛАМА

Автомобильный мост длиной 2,57 км рухнул в воду в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно.

По данным местных СМИ, судно "Дали" под флагом Сингапура , которое врезалось в опору моста, загорелось и затонуло. В результате обрушения конструкции несколько автомобилей упали в реку.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США "Звёздно-полосатое знамя".