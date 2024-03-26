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Срочная новость. В Балтиморе (США) обрушился автомобильный мост, в опору которого врезалось грузовое судно

Мост Фрэнсиса Скотта Ки, архив
Мост Фрэнсиса Скотта Ки, архив Авторское право AP Photo / Matt Houston
By Euronews
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В США обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки

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Автомобильный мост длиной 2,57 км рухнул в воду в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) после того, как в него врезалось грузовое судно. 

По данным местных СМИ, судно "Дали" под флагом Сингапура , которое врезалось в опору моста, загорелось и затонуло. В результате обрушения конструкции несколько автомобилей упали в реку. 

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США "Звёздно-полосатое знамя".

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