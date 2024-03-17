By Euronews

Опросы общественного мнения показывают, что большая часть населения России поддерживает выбранный страной курс и её лидера Владимира Путина. Не согласны с властью чаще всего люди возрасте от 25 до 34 лет. Социологи отмечают, что дети и их родители нередко придерживается противоположных взглядов.

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Согласно соцопросам, большинство россиян (около 75%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, а поддержка президента Путина и уровень одобрения его действий только растёт.

При этом, отмечают социологи, мнение о том, что страна движется по неверному пути, в большей степени распространено среди россиян в возрасте 25-34 лет.

Молодые люди и их родители зачастую придерживается противоположных взглядов относительно политического курса.

Двадцатитрехлетняя Милена Шикина учится на режиссёра в Москве. Её супруг Павел - сторонник Владимира Путина, а отец - противник. Предприниматель Артур Шикин из-за войны в Украине принял решение уехать из России и теперь живёт в Грузии.

После развала Советского Союза страна находилась в упадке, напоминает Милена.

"После этого пришел Путин. И то, как сейчас живет Россия, мне кажется неплохим результатом", - говорит девушка.

Её супруг Павел "в целом доволен руководством страны" и выбранным Россией курсом.

Отцу Милены Артуру ситуация в стране кажется безнадёжной.

"Хочешь посидеть в тюрьме, - просто выйди на улицу протестовать", - говорит мужчина, обращая внимание на то, сколько средств российские власти тратят на пропаганду.

При Путине исчезло представление о будущем. У людей нет образа будущего. Соответственно, нет ориентиров для развития. Всё, о чём может сказать пропаганда, - это сохранение настоящего. Лев Гудков научный руководитель Левада-Центра

Научный руководитель Левада-ЦентраЛев Гудков, один из самых известных российских социологов, изучает настроения в российском обществе с 1988 года. По его словам, у россиян "при Путине исчезло представление о будущем", молодые люди выросли при нынешнем лидере страны и почти ничего не знают о временах СССР.

"К приходу Путина, действительно, заработала рыночная экономика, с одной стороны. Были проведены необходимые реформы. С другой, резко выросла цена на нефть, что позволило государству выплачивать дополнительные бонусы, поддерживать социально незащищенные группы, и это сразу создало базу для поддержки Путина", - говорит социолог.

Но одновременно с этим, отмечает Лев Гудков, "начало возрождаться имперское сознание, а с ним - милитаризм, антизападные настроения и изоляционизм".

Две трети населения России стабильно поддерживают Путина и некритично воспринимают информацию прокремлевских СМИ, следует из результатов соцопросов.

Доля оппозиционно настроенных граждан составляет 18-25%.