By Michael Emerson

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Умиротворение исключено. Европа должна объединиться и серьезно отнестись к действительно экзистенциальной угрозе, которую представляет собой жестокий режим Путина, пишет в рубрике "Мнения" специалист по России Майкл Эмерсон.

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Владимир Путин прибавил еще шесть лет к своему правлению в Кремле после "победы" на фальсифицированных выборах 17 марта, набрав 88 % голосов.

Это может навести его на мысль о том, чтобы еще больше нарастить агрессию по отношению к Украине и остальной Европе.

Риски для ЕС и европейской цивилизации стали поистине экзистенциальными. Поскольку умиротворение исключено, необходимо разработать планы контрнаступления.

Путин начал свое президентское правление в 2000 году с безжалостного подавления чеченских сепаратистов и полного разрушения столицы Чечни Грозного, в результате чего погибли около 60 000 человек.

Те же самые методы он позже применил - в гораздо больших масштабах - в Сирии, поддержав режим Башара Асада.

Путинская поддержка Сирии совпала с его первыми агрессивными действиями против Украины в 2014 году и, позднее, полномасштабным вторжением в эту страну, которое продолжается до сих пор.

Путинский режим также "прославился" политическими убийствами: Анна Политковская была застрелена в 2006 году, Борис Немцов - в 2015-м, а теперь и Алексей Навальный умер в ГУЛАГе 16 февраля.

Не стоит забывать и о Евгении Пригожине, бывшем командире ЧВК Вагнера, чья попытка антикремлёвского похода в июне 2023 закончилась так толком и не объяснённой авиакатастрофой.

Создавать хаос, вносить сумятицу - и ни во что не верить

Главное стремление Путина - восстановление России в роли великой державы - основывается на его представлении об исторической миссии Москвы: возглавить русский мир, включающий Украину и Беларусь как единый народ.

На мировой арене он видит Россию эдаким крестоносцем (наряду с Китаем), который должен свергнуть глобальную гегемонию Запада.

В этом году Путин может попробовать добиться подписания новой версии Минских соглашений: в 2014 году они имплицитно закрепили тогдашний территориальный статус-кво в Украине, что оставило открытой дверь для полномасштабного вторжения в 2022 году.

Путин стремится захватить Одессу и все украинское побережье вплоть до Молдавии, что позволит ему вернуть Приднестровью статус мощной российской военной базы и свергнуть нынешнее проевропейское руководство в Кишиневе, тем самым положив конец попыткам Молдавии вступить в ЕС.

С Путиным в Кремле еще как минимум на шесть лет, ЕС необходимо выбирать между умиротворением и разработкой чёткой контрстратегии.

Мать с ребенком играют у мемориального танка времен Второй мировой войны в Тирасполе, Приднестровье, ноябрь 2008 Bela Szandelszky/AP

В Европе Путин продолжит попытки подорвать ЕС изнутри, используя дезинформацию и пестуя таких союзников, как Виктор Орбан и различные ультраправые партии.

Предвкушая возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, Путин уже смакует то, каким ударом по НАТО это станет (хотя Трамп, похоже, уже отступил от планов позволить России "творить что угодно").

На глобальной арене он продолжит выстраивать антизападные альянсы (например, с Китаем), углубляя сотрудничество с Индией и другими странами БРИКС. Его получастные-полугосударственные военизированные формирования готовы будут поддержать любого африканского царька-автократа, стремящегося выпихнуть Запад из своей страны.

Так что, поскольку Путин остаётся на своем посту еще как минимум на шесть лет, ЕС необходимо выбирать: умиротворение или разработка чёткой контрстратегии. Поскольку умиротворение неприемлемо, контрстратегия должна опираться на следующие три столпа.

Пришло время играть в жесткую игру

Во-первых, больше никаких Минских соглашений. Франция и Германия уже убедились, чего стоили их иллюзии на эту тему.

В отношениях с Украиной ЕС уже провёл эффектную двухходовку, согласившись начать переговоры о вступлении и предоставив пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

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Брюссель открыл новые пути, согласовав совместную закупку оружия и боеприпасов для Украины, но предстоит сделать гораздо больше, если Конгресс США так и не одобрит пакет помощи президента Байдена в 60 млрд долларов. Короче говоря, ЕС должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине одержать победу.

Притязания России на роль лидера Глобального Юга должны быть подорваны путем разоблачения ее лицемерия и отсутствия нормативной легитимности.

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Бразилии, ноябрь 2019 г. AP Photo/Eraldo Peres

Во-вторых, необходимо подорвать притязания России на роль лидера Глобального Юга, разоблачив ее лицемерие и отсутствие нормативной легитимности.

На мало освещавшемся заседании Совета Безопасности ООН 12 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил амбициозный доклад о том, что ЕС делает на мировой арене.

Особенно интересными были последовавшие за этим - и заметно отличавшиеся друг от друга по тону - выступления послов России и Китая. Российский представитель разразился длинной и яростной диатрибой против ЕС, обвинив его в агрессивных и экспансионистских действиях в худших колониальных традициях.

Китайский же посол приветствовал ЕС за его многосторонность и усилия, направленные на достижение мира.

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Выступление России было нелепым и показывает, как можно - и нужно - понизить авторитет Путина в мире. Следовательно, ЕС должен активизировать свое сотрудничество с крупнейшими демократиями Глобального Юга - Бразилией, Индией и Индонезией.

У нас просто нет иного выбора

В-третьих, "у себя дома" ЕС должен укрепить собственную цивилизационную привлекательность для своих же граждан, и сделать это прямым демократическим путем - предстоящие европейские выборы станут для него серьезным испытанием.

Идеи поглядывающих в сторону России экстремистских партий необходимо развенчать силами объединений, представляющих фундаментальные европейские ценности.

Наконец, необходимо усовершенствовать политику расширения ЕС: она должна заслуживать доверия и приводить к реальным достижениям для всех заинтересованных сторон.

Чтобы провести такую трехстороннюю стратегию в жизнь, необходимо объединить усилия многих. Но после "победы" Путина на выборах у нас просто нет другого выбора.

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Уступки исключены - Европа должна объединиться и серьезно отнестись к действительно экзистенциальной угрозе, которую представляет собой жестокий режим Путина.

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Майкл Эмерсон - старший научный сотрудник CEPS, независимого аналитического центра в Брюсселе. Он также был первым послом Европейского союза в СССР, а затем в России, с 1991 по 1995 год.

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