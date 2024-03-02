By Euronews

Израиль согласился на 6-недельное перемирие в секторе Газа, слово за ХАМАС, сообщило со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника агентство "Ассошиэйтед Пресс"

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Десятки людей стали жертвами израильских обстрелов и авиаударов в секторе Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, не менее 11 человек погибли и около 50 были ранены в результате удара по Рафаху, на юге сектора. Агентство сообщает о гибели людей со ссылкой на очевидцев.

Несколько палестинцев стали жертвами бомбардировки Хан-Юниса.

Серия авиаударов была нанесена Армией обороны Израиля также по району Джебалия на севере Газы.

Как отмечают израильские СМИ, "ЦАХАЛ проводит антитеррористические рейды по всей территории сектора".

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, общее число погибших в результате израильской операции возросло до 30 320, более 70 тысяч человек получили ранения.

Тысячи демонстрантов, среди которых родственники заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, собрались в Иерусалиме неподалеку от официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акции требуют от правительства скорейшего заключения соглашения с ХАМАС для освобождения людей.

На входе в Иерусалим организаторы марша перечислили с помощью громкоговорителей имена заложников, которые все еще удерживаются в Газе.

Перспективы соглашения

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что делегации Израиля и ХАМАС прибывают в Каир для переговоров о перемирии в Газе. Работа над соглашением между Израилем и руководством группировки ведется с помощью египетских, катарских и американских посредников.

Подчеркивается, что на переговорах, в частности, будет обсуждаться судьба заложников.

Информационное агентство "Франс Пресс" сообщает со ссылкой на источники в ХАМАС, что палестинская делегация везёт "официальный ответ" ХАМАС на предложение, выработанное в Париже в конце февраля.

Согласно этому предложению, перемирие продлится шесть недель, а группировка освободит 42 заложника в обмен на палестинских заключенных.

Однако по словам источника агентства, помимо прекращения операции ЦАХАЛ ХАМАС требует вывода израильских войск из анклава, незамедлительного обеспечения жителей Газы гуманитарной помощью и возвращения перемещенных лиц на север сектора.

Президент США Джо Байден выразил надежду на заключение соглашения о прекращении огня к началу священного для мусульман месяца Рамадан, отметив, что договоренность все ещё не достигнута.

В субботу высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Израиль, по сути, одобрил рамки предложенного соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, и теперь слово за ХАМАС.

Он проинформировал журналистов об этом на условиях анонимности, поскольку не имел права публично обсуждать детали текущих переговоров о прекращении огня.

Это не будет разовой акцией. Будут запланированы и выполнены дополнительные сбросы помощи с воздуха. Джон Кирби официальный представитель Белого дома

Соединенные Штаты в субботу начали доставлять гуманитарную помощь в Газу по воздуху. По словам представителей администрации Джо Байдена, по воздуху было доставлено в общей сложности 66 пакетов с 35 тысячами порций еды.

В субботу сбросили гуманитарную помощь жителям Газы и ВВС Иордании. Военно-воздушные силы страны в третий раз за неделю доставили помощь в анклав.