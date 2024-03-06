Предложение о шестинедельном прекращении огня не устроило руководство группировки. Оно настаивает на выводе израильских войск из Газы.

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ХАМАС отвергает предложение о перемирии. План 6-недельного прекращения огня в Газе в обмен на освобождение заложников не устроил руководство группировки.

В своём заявлении для прессы её официальные представители сослались на отказ Израиля выполнить требования ХАМАС о прекращении огня на постоянной основе, выводе войск из сектора Газа, "возвращении перемещённых жителей в свои дома на севере и обеспечении населения самым необходимым". Однако ХАМАС отметил, что продолжит переговоры с посредниками.

Те надеялись достичь соглашения о перемирии до наступления священного месяца Рамадан, в который учащаются палестино-израильские столконовения, связанные с доступом к святыням в Иерусалиме.

Предостережения Эрдогана

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который принимает у себя палестинского коллегу Махмуда Аббаса, предостёрг Израиль от попыток ограничить мусульманам доступ к святым местам в Иерусалиме. Турецкий лидер в очередной раз указал на то, что для разрешения конфликта на Ближнем Востоке необходимо создание независимого Палестинского государства. Он также отметил, что солидарность между группировками в регионе была бы "одним из лучших ответов на притеснения Израиля".

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Требования радикальных израильских политиков ограничить вход мусульман на Храмовую гору - это полный бред. Последствия такого шага, несомненно, будут очень серьёзными."

Доставка гумпомощи с воздуха

За пять месяцев войны большая часть анклава превратилась в руины. Наземные поставки гуманитарной помощи крайне затруднены из-за боевых действий и невозможности координировать их с ЦАХАЛ. ООН утверждает, что четверть населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, голодает.

Стало известно, что очередная партия гумпомощи была оставлена с воздуха жителям северной части анклава. В операции участовали самолёты США, Иордании, Египта и Франции. Американские официальные лица сообщили, что было сброшено 36 800 единиц продовольствия.