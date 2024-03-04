Обстрел Израиля из Ливана

Один человек погиб, семеро ранены в результате обстрела территории Израиля из Ливана. Не менее 25 человек погибли в секторе Газа в результате израильских ударов.

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Один иностранный рабочий погиб в Израиле в результате ракетного удара, нанесённого из Ливана. Ещё 7 человек получили ранения - двое, по данным израильских спасателей, находятся в критическом состоянии.

Ответственность за удар пока никто на себя не взял. Но в понедельник вооруженная шиитская группировка "Хезболлах" заявила, что предотвратила две попытки израильских сил пересечь территорию Ливана в ночное время и произвела артиллерийский обстрел израильских казарм.

С начала войны в секторе Газа Израиль и "Хезболлах" почти ежедневно обмениваются ударами и ведут перестрелки.

Тем временем в Каире Совет Лиги арабских государств продолжает обсуждать кризис в секторе Газе и и призывает направить помощь в палестинский анклав. Предпринимаются и попытки достичь нового соглашения, которое позволило бы в обмен на прекращение огня освободить некоторых из примерно 130 израильских заложников, все еще удерживаемых в Газе боевиками ХАМАС.

Военные действия в секторе продолжаются. В воскресенье в Рафахе, на юге Газы, в результате израильских ударов по двум жилым кварталам погибли по меньшей мере 13 человек (в том числе 4 женщины и четверо детей). В результате очередного нападения на лагерь беженцев Нусейрат в центре палестинского анклава в воскресенье вечером погибли по меньшей мере 12 человек.

В понедельник Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека назвал войну в Газе пороховой бочкой, выразив обеспокоенность тем, что она может иметь ещё более широкие последствия и взорвать регион. Это заявление он сделал во время представления ситуации с правами человека в мире.