США начнут сбрасывать гумпомощь жителям Газы с воздуха в ближайшие дни - Байден

By Euronews

Американский президент сообщил, что США в ближайшие дни начнут сбрасывать гумпомощь жителям сектора Газа. Что касается соглашения о прекращении огня, то его, судя по всему, к понедельнику, как он предполагал ранее, достичь не удастся

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Соединенные Штаты начнут доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа с воздуха "в ближайшие дни". Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Италии и лидером G7 Джорджей Мелони.

Несколько стран, включая Египет, Иорданию, Францию, Великобританию и другие, уже осуществляют гуманитарные воздушные рейды - в обход израильских ограничений на доставку помощи по земле. Однако эти возможности значительно ниже объемов, которые могли бы доставлять колонны грузовиков.

Заявление Байдена прозвучало после трагедии, в результате которой более сотни палестинцев погибли при налете на колонну с гуманитарным грузом. Палестинская сторона обвиняет израильских солдат в преднамеренном обстреле мирных жителей. ЦАХАЛ отрицает обвинения. ООН, а также несколько стран-участниц призвали к проведению независимого расследования.

Палестинцы окружили грузовики с гуманитарной помощью в северной части сектора Газа в ходе первой за месяц крупной поставки, 29 февраля 2024 года AP

Одна из этих стран - Турция. В пятницу там открылся международный дипломатический форум, в котором принимают участие и палестинские дипломаты. Переговорщики обсуждают возможность прекращения огня. Есть надежда, что перемирие может быть объявлено на время исламского месяца Рамадан, который в этом году начинается 10-11 марта. Байден ранее заявлял, что перемирие может быть введено уже "к понедельнику", но во время встречи с Мелони он пересмотрел свое мнение и выразил сомнения на этот счет.

Ранее региональные СМИ сообщили, что израильская делегация, принимавшая участие в переговорах в Катаре, отказалась от дальнейших обсуждений, пока ХАМАС не предоставит четкий список заложников, которые еще живы.

В то же время ХАМАС утверждает, что в результате израильских авиаударов в секторе Газа недавно погибли еще 7 заложников, в результате чего число жертв превысило 70 человек.

Об этом заявил Абу Убайда, представитель "Бригад аль-Кассама", боевого крыла ХАМАС.