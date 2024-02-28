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Семьи удерживаемых в Газе заложников начали марш в Иерусалим

Израиль
Израиль Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved
By Euronews
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От кибуца Реим до Иерусалима пройдут маршем родственники заложников, которые все еще остаются в руках ХАМАС. Манифестанты требуют вернуть своих близких домой.

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Семьи заложников, удерживаемых в Газе, начали четырехдневный марш в Иерусалим, к резиденции премьер-министра Израиля. Демонстранты требуют вернуть своих близких домой.

Шествие стартовало от кибуца Реим, места, где 7 октября боевики ХАМАС убили и взяли в плен десятки участников фестиваля Nova. 

Предыдущий марш состоялся в ноябре. Вскоре после этого по соглашению между Израилем и ХАМАС были освобождены 105 заложников.

Инбал Цах, родственница одного из заложников:"Мы собираемся вернуть их домой. В прошлый раз, когда мы шли маршем, мы вернули некоторых, а теперь вернем домой остальных"

В шествии принимают участие и бывшие заложники. Родственники некоторых все еще остаются в руках ХАМАС.

Считается, в секторе Газа все еще находятся около 130 пленников. Марш проходит в то время, когда в Катаре идут переговоры о заключении соглашения между ХАМАС и Израилем, которое бы привело к прекращению огня в Газе в обмен на освобождение заложников.

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