EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Евросоюз: надо ли запрещать ультраправые партии?

Берлин, Германия
Берлин, Германия Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На фоне скандала, разгоревшегося вокруг партии "Альтернатива для Германии", стали звучать призывы запретить ультраправые партии. Что на этот счет думают политологи?

РЕКЛАМА

В Германии протестуют против АдГ, партии, вокруг которой недавно разразился скандал. По данным СМИ, правопопулисты провели тайную встречу с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждали выселение из страны беженцев и иностранцев.

Марко Вандервиц, депутат от ХДС: "АдГ - не демократическая партия, это ультраправая партия. А наш основной закон пропитан духом 1945 года, провалом веймарской демократии, национал-социализма. Наш основной закон дышит духом демократии, способной защитить себя. Это подразумевает возможность запрета радикальных партий".

В Европе были случаи запрета ультраправых партий.

Кас Мадди, политолог: "Ультраправые партии запрещали. Но эти партии почти всегда__были очень небольшими, как Национал-демократическая партия в Австрии в 80-е годы, Центристская партия в 86-м в Нидерландах, Партия Социалистического рейха в Германии. "Золотую Зарю" недавно запретили в Греции, но это было уже тогда, когда партия находилась в упадке. "Золотая Заря" набирала всего 5–6%."

Как правило, в Европе, политические партии могут быть запрещены только в том случае, если они объявлены неконституционными.

Альберто Аллемано, профессор права парижской школы НEC:"Роспуск политической партии является серьезной мерой, которую следует применять с максимальной осторожностью. Об этом можно думать только тогда, когда партия представляет реальную угрозу свободному и демократическому политическому порядку".

Некоторые аналитики полагают, что запрет партий влечет огромные риски.

Клэр Берчет, Королевский колледж Лондона:"Запрет партии может поощрять экстремистов и привести к дальнейшей радикализации. Например, АдГ уже утверждает, что против нее ведется скоординированная кампания в СМИ, что, мол, "система против нас". Если АдГ запретят, сторонники партии лишь убедятся в правоте заявлений АдГ".

По словам политологов, запрет ультраправых партий - лечение симптомов, а не поиск лекарства от проблемы.

Кас Мадди, политолог:"Дело в том, что либералы, центр, мейнстрим, как бы вы их ни называли, на протяжении десятилетий теряли поддержку. Ее не вернуть одним быстрым решением. Решение не в том, чтобы просто отрубить голову змее. Необходимо устранить питательную среду для этих партий".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Саммит "Италия/Африка": сильный ход или очередная говорильня?

Молдавия: в ЕС хочет не вся молодежь

Саммит Италия - Африка: у Рима есть план

Европейский союз Золотая заря Политика Ультраправые партия "Альтернатива для Германии"