Евросоюз: надо ли запрещать ультраправые партии?

By Euronews

На фоне скандала, разгоревшегося вокруг партии "Альтернатива для Германии", стали звучать призывы запретить ультраправые партии. Что на этот счет думают политологи?

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В Германии протестуют против АдГ, партии, вокруг которой недавно разразился скандал. По данным СМИ, правопопулисты провели тайную встречу с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждали выселение из страны беженцев и иностранцев.

Марко Вандервиц, депутат от ХДС: "АдГ - не демократическая партия, это ультраправая партия. А наш основной закон пропитан духом 1945 года, провалом веймарской демократии, национал-социализма. Наш основной закон дышит духом демократии, способной защитить себя. Это подразумевает возможность запрета радикальных партий".

В Европе были случаи запрета ультраправых партий.

Кас Мадди, политолог: "Ультраправые партии запрещали. Но эти партии почти всегда__были очень небольшими, как Национал-демократическая партия в Австрии в 80-е годы, Центристская партия в 86-м в Нидерландах, Партия Социалистического рейха в Германии. "Золотую Зарю" недавно запретили в Греции, но это было уже тогда, когда партия находилась в упадке. "Золотая Заря" набирала всего 5–6%."

Как правило, в Европе, политические партии могут быть запрещены только в том случае, если они объявлены неконституционными.

Альберто Аллемано, профессор права парижской школы НEC:"Роспуск политической партии является серьезной мерой, которую следует применять с максимальной осторожностью. Об этом можно думать только тогда, когда партия представляет реальную угрозу свободному и демократическому политическому порядку".

Некоторые аналитики полагают, что запрет партий влечет огромные риски.

Клэр Берчет, Королевский колледж Лондона:"Запрет партии может поощрять экстремистов и привести к дальнейшей радикализации. Например, АдГ уже утверждает, что против нее ведется скоординированная кампания в СМИ, что, мол, "система против нас". Если АдГ запретят, сторонники партии лишь убедятся в правоте заявлений АдГ".

По словам политологов, запрет ультраправых партий - лечение симптомов, а не поиск лекарства от проблемы.

Кас Мадди, политолог:"Дело в том, что либералы, центр, мейнстрим, как бы вы их ни называли, на протяжении десятилетий теряли поддержку. Ее не вернуть одним быстрым решением. Решение не в том, чтобы просто отрубить голову змее. Необходимо устранить питательную среду для этих партий".