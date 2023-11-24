Кризис в Газе: люди ищут близких среди погибших, а врачи считают, что худшее впереди

By Ahmed Deeb

Программа "Очевидец" продолжает освещать палестино-израильский конфликт и на этот раз предлагает репортаж из Газы. Мирные жители здесь задаются вопросом, почему они стали мишенью.

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Израиль продолжает операцию в Газе в ответ на теракт, совершенный ХАМАС 7 октября. В середине ноября представители службы здравоохранения анклава заявили, что в Газе погибло более 13 тысяч человек, в том числе 5,6 тысяч детей.

Машины скорой помощи и гражданские лица спешат к местам, пострадавшим от израильских обстрелов. "Когда мы вышли на улицу, то увидели на земле тела: они буквально прилетели к нам из дома семьи Аль-Гуль, - рассказывает Абу Ибрагим, житель лагеря беженцев Аль-Шати на севере Газы. - Там было семь девушек: некоторые тела или части тел забросило на крышу рынка. Позже они загорелись из-за авиаудара".

Больницы не справляются

Перед началом наземного наступления израильская армия сбросила на город Газа миллионы листовок, призывающих жителей бежать на юг.

Войдя в сектор, израильские войска методично начали окружать город Газа, полностью отрезая его от остальной части анклава. По данным ООН, после объявления Израилем войны более половины больниц в Газе были вынуждены закрыться. Блокада сектора привела к тому, что там быстро закончились основные медикаменты и топливо для генераторов. В тех немногих больницах, которые еще работают, медсестры и врачи перегружены. "Система здравоохранения в секторе Газа рухнула. Мы не можем даже описать ее. Большинство учреждений не работают", - говорит доктор Ахмад Мограби, завотделением пластической хирургии больницы Насер.

Больницы работают круглосуточно, принимая раненых. Euronews

Врачи вынуждены принимать сложнейшие решения - выбирать, кого лечить. Сотрудники госпиталя Насер используют порой уксус и шампунь для дезинфекции ран, проводят некоторые операции без анестезии. "Раненых, которые могут подождать своей очереди, мы размещаем их в коридорах и на балконах. В экстренных случаях стараемся вмешиваться сразу, но иногда это невозможно и последствия катастрофические", - рассказал Euronews доктор Мограби.

Опасный выбор: бежать или остаться?

Каждый день израильская армия на несколько часов открывает дорогу, чтобы дать возможность мирным жителям выйти на юг. Но для семьи Аль-Нимним эта дорога оказалась смертельно опасной. Под обстрел попал грузовик, в котором ехали родственники, погибли 36 членов семьи. Выжили только трое. Раненые находятся на лечении в палатке, предоставленной Агентством Европейского Союза по международной помощи в больнице Аль-Акса.

"Что сделали мои дети, чтобы их разорвало на части? Я нашел только шесть их тел целыми, остальные были по кускам в пакете", - говорит Набил аль-Нимним, житель северной части Газы, переживший трагедию.

Поскольку почти половина Газы повреждена или разрушена, у многих не осталось альтернативы эвакуации на юг. Некоторые приняли решение не покидать своих домов. 81% сегодняшних жителей Газы - беженцы или потомки беженцев, перемещенных во время войн с Израилем.

Виды города. У многих не осталось жилья. Euronews

"Куда нам идти? - восклицает Абу Ибрагим из лагеря беженцев Аш-Шати на севере Газы. - Мы не можем покинуть свои дома. Я не уйду, даже если это будет означать смерть. Это моя родина, и я ее не покину".

По данным израильских властей, к середине ноября подавляющее большинство из миллиона палестинцев, проживающих на севере Газы, бежали на юг. Многие шли пешком, неся на плечах то немногое, что смогли захватить... Даже в так называемых безопасных зонах гражданское население не полностью защищено. По данным медицинских служб Газы, 5 ноября не менее 45 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Магази.

Магхази находится в районе, куда израильская армия направляла гражданское население на эвакуацию. Представитель командования Израиля заявил, что проверит, действуют ли в этом районе войска.

Помощь в дефиците

Тем временем на юге Газы, куда устремились новые беженцы с севера, ощущается нехватка товаров первой необходимости, таких как хлеб, топливо и вода. Каждый день люди часами стоят в очередях. "Раньше мы жили в своих домах с достоинством. Сейчас же нас унижают, - плачет палестинская женщина - Дайте нам хлеба и отремонтируйте канализацию в школах. Мы подвергаемся опасности заразиться, коронавирус может поразить наших детей".

Беженцы из северной части Газы разбили новые лагеря на юге. Палатки практически не защищают от непогоды, в лагере нет элементарных удобств, даже туалета. В Газу поступает мало помощи: каждый грузовик может перевезти лишь минимум необходимых грузов. На палестинской стороне контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с Египтом сотни людей с тревогой следят за расписанием, ожидая разрешения на выезд. Ограниченному числу иностранных граждан разрешено покинуть Газу. Среди них - Катя Миесс из Германии, она приехала за неделю до начала войны к своему мужу-палестинцу.

"Люди страдают, плачут, боятся. Каждый день тут бомбы и ракеты, - говорит Катя в интервью Euronews, - люди не знают, куда идти. Мы чувствуем, что нас бросила наша страна, не знаем, что будет дальше. Люди боятся за свою жизнь. Это ненормально".

Отсутствие топлива для генераторов ограничивает возможности больниц по оказанию даже базовых услуг, подвергая риску многих людей, в том числе недоношенных детей. "Если ситуация будет продолжаться в том же духе, то через несколько дней мы не сможем работать и станем свидетелями массовых убийств и преступлений, которых еще не знала история", - сказал д-р Ахмад Мограби.

Израильские военные раскрыли то, что считают крупным убежищем ХАМАС под больницей "Аль-Шифа" в секторе Газа , и показали его журналистам.