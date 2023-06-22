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Сербы на улице: большинство протестует против президента Вучича, но есть и его сторонники

Сербы на улице: большинство протестует против президента Вучича, но есть и его сторонники
Авторское право euronews
 Hans von der Brelie

В Сербии с мая проходят еженедельные акции. Они начались из-за перестрелки в школе, но быстро переросли в протест против политики президента Вучича, которому многие вменяют в вину несоблюдение свобод. Сторонники Вучича тем временем идут параллельными маршами. Об этом - наш репортаж из Белграда.

"Грифы и гиены "

Время идет, но людей не становится меньше: каждую неделю с начала мая десятки тысяч сербов выходят на акции протеста. Многие носят значки с изображением грифов и гиен, это - визуальнаяреакция на слова президента Вучича, сравнившего демонстрантов с этими животными. Нынешние акции стали  крупнейшими со времен падения Слободана Милошевича. Люди протестуют против атмосферы насилия и страха, манипулирования СМИ и коррупции. 

Программа "Очевидец" приглашает в Белград. Напомним, что триггером к еженедельным массовым акциям послужиластрельба в одной из школ сербской столицы и последовавшая за этимперестрелка в деревне Младеновац. Всего погибли 18 человек. Гнев протестующих быстро сменил вектор и теперь направлен против власти. Тара, студентка, готовит свой плакат: "Мы хотим верховенства закона вместо верховенства одного человека", - резюмирует она.

Президент Вучич обвиняет оппозицию в разыгрывании карты траура и называет протестующих "стервятниками" и "гиенами".  "Мы выходим на демонстрации из-за коррупции, преступности и неправильной работы институтов в нашей стране", - сказал один из протестующих в интервью Euronews.

Переходное правительство и новые выборы?

Люди требуют отставки президента и расследования предполагаемых связей между властями и организованной преступностью. Вучич выступил с инициативой о проведении  внеочередных выборов, но политические оппоненты  против. Один из ведущих оппозиционных активистов, Срджан Миливоевич, член парламента от Демократической партии, объясняет почему: "У нас есть многочисленные доказательства того, что высшие государственные органы власти связаны с организованной преступностью. Преступные группировки с 2013 года занимаются выборами,  пытаются запугать местных жителей и подкупить политических оппонентов сербской Прогрессивной партии. В таком контексте свободных и справедливых демократических выборов не провести. Единственное решение - получить  техническое переходное правительство, которое подготовит справедливые условия для проведения свободного голосования. Важно, чтобы ЕС больше не рассматривал Вучича как фактор стабильности".

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