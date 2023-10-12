Молодое лицо польских выборов: мнения тех, кто голосует впервые.

Кто будет управлять Польшей в ближайшие 4 года? Всеобщее голосование важно не только для этой страны, но и для ЕС. Какие вызовы стоят перед польским обществом? Чего боятся, на что надеются молодые поляки? Euronews попросил корреспондента Ханса фон дер Брели поговорить с теми, кто голосует впервые.

Ян: политику- молодым!

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В городе Груец, самом сердце польских яблочных садов, мы встретились с 20-летним Яном, активным сторонником "Гражданской коалиции" (эта либерально-консервативная партия и главная оппозиционная сила в Польше объединилась с рядом более мелких партий, разделяющих ее проевропейские взгляды; сообща они создали предвыборную "Гражданскую коалицию", она считается "универсальным" политическим движением).

Ян интересуется политикой с тех пор, как Польшу сотрясли массовые демонстрации против законов, вводящих строжайшие ограничения на аборты.

Ян и его первый плакат. Euronews

В то время Яну было 17. С тех пор он регулярно участвует в акциях протеста, раздает листовки и надеется на перемены. "Мне не нравится, как страной управляет старшее поколение", - заметил он в интервью Euronews.

По мнению Яна, для борьбы с климатическим кризисом надо делать больше. Страна должна "отказаться от ископаемого топлива и перейти на 100-процентную возобновляемую энергию", считает он. Ян - сторонник сильной Европы, "Европейский Союз означает прогресс", убежден юноша.

Александра: право на убежище и помощь

Lewica - левый фланг польской политики, здесь вдохновлены социал-демократическими и социалистическими идеями и выступают за сильное социальное государство и равные возможности. Перед выборами Lewica отказалась объединиться с "Гражданской коалицией", но впоследствии может быть готова к совместным усилиям.

Александра: власти очерняют страну. Euronews

В городе Седльце на востоке Польши мы встретили 20-летнюю Александру. Сторонница Lewica, она изучает международные отношения в Польше, Бельгии и Испании. "Современный польский политический ландшафт лишен достоинства", - говорит она, обвиняя правящую партию "Право и справедливость" (PiS) в очернении страны клеветническими кампаниями против инакомыслящих. Она недовольна недавними реформами польской судебной системы, ужесточением ограничений на аборты и предлагает изменить политику предоставления убежища всем нуждающимся. "Планета горит, люди мигрируют, - говорит Александра, - на это все имеют право. Необходимо предоставлять людям убежище и необходимую помощь".

Роберт: не забывать про уголь

Национал-консервативная партия "Право и справедливость", долгое время находившаяся у власти, привела Польшу к открытому конфликту с ЕС. В последние годы в стране утратили независимость государственные СМИ и судебная система. Видя в этом угрозу фундаментальным принципам европейского правового государства, ЕС заблокировал несколько миллиардов евро, предназначенных для Польши. В предвыборной кампании PiS преобладали нападки на Европу, касавшиеся планов более справедливого распределения мигрантов между странами-членами, и на Германию, которую обвиняли во вмешательстве в польские дела. Кроме того, PiS обещала новые расходы на социальные выплаты и вооруженные силы.

Роберт: начинать со своего села. Euronews

В небольшой деревне Баранув мы встретили Роберта, 23-летнего студента юридического и медицинского факультетов. Он занимается интернет-представительством кандидата от PiS. В свободное время юноша изучает языки. Когда Роберта спросили, в чем его самая важная политическая задача, он ответил, что речь идет о задаче местного значения. "Я хочу создать оптимальную транспортную систему в крае", - уточнил юноша.

Он гордится жесткой позицией своей партии в отношении иммиграции. "Европа должна поучиться у нас", - считает Роберт.

В отношении климатической повестки он призывает "не забывать об угле, который очень влиятелен в польской политике", подчеркивает важность строительства АЭС. А каково его мнение о ЕС? "Мы хотим иметь мощную Европу, - говорит Роберт, - но не в виде федерации, это неверно, а виде конфедерации государств".

Себастьян: нельзя убивать невинных

В Варшаве "Евроньюс" встретился с Себастьяном, молодой человек впервые участвует в выборах. Он изучает политологию, увлекается боевыми искусствами и видеоиграми, любит хард-рок, своего хомяка и "Конфедерацию свободы и независимости", это крайне правый политический фланг.

Себастьян плохого мнения о ЕС. Euronews

"Я начал заниматься политикой в 2020 году, - рассказывает Себастьян, - мы тогда стояли перед церквями и защищали их от левых сторонников свободных абортов. Аборты - это плохо, мы не должны убивать самых беззащитных и невинных людей".

Себастьян также подчеркивает важность польского угля: "Мы должны использовать его, это наше черное золото. Ну а затем сказать "да" атомной энергетике".

А что же Европа? "Я плохого мнения о Европейском Союзе, - признается наш собеседник. - Они пытаются проталкивать левые идеологии в национальные страны. Мы, националисты, категорически против".