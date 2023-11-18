Врачи и пациенты больницы "Аш-Шифы" эвакуировались

By Euronews

Большая части медиков и пациентов покинули больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа. ЦАХАЛ проводит в ней операцию против ХАМАС,

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Большая часть пациентов и персонала утром в субботу покинула больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, внутри которой в последние дни ЦАХАЛ проводил "точечную и целенаправленную операцию" против ХАМАС. По словам очевидцев, люди покидали территорию с белыми флагами в руках.

Палестинцы говорят, что израильская армия отдала приказ о полной эвакуации больницы в течение часа. ЦАХАЛ утверждает, что не заставлял людей эвакуироваться, а "согласился оказать помощь" в эвакуации по просьбе директора "Аш-Шифы".

Как заявили в подконтрольном боевикам Минздраве Газы, в больнице остались около 120 тяжелых больных и недоношенных детей. Ранее там говорили, что на территории комплекса находятся примерно 2300 человек — медики, пациенты и лишившиеся домов местные жители. Эту цифру подтвердили в ООН.

Израильская армия утверждает, что в "Аш-Шифе" расположен командный пункт ХАМАС, а под ней — туннели боевиков. ЦАХАЛ уже опубликовал фотографии оружия, якобы найденного в больнице. ХАМАС всё отрицает.

Удары по Джебалии и Хан-Юнису

Между тем Минздрав Газы заявил, что израильские войска нанесли удар по школе ООН "Аль-Фахура" в Джебалии, в результате чего 50 укрывающихся в ней палестницев погибли. Независимых подтверждений этому пока нет. Также сообщается о воздушных ударах по жилому дому в пригороде Хан-Юниса на юге сектора.

В Газу поступает топливо

Тем временем через КПП "Рафах" в Газу было доставлено 17 тысяч литров топлива для телекоммуникационной компании Paltel, которая в четверг отключила в секторе телефонную связь и интернет из-за нехватки энергии.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) также заявило, что получило обещанное Израилем топливо — накануне Тель-Авив разрешил провозить в сектор две автоцистерны ежедневно. Тем не менее в БАПОР говорят, что для продолжения гуманитарных операций нужно гораздо больше.

Эвакуация раненых детей

В субботу в Абу-Даби прибыл первый рейс с палестинскими детьми, нуждающимися в медицинской помощи. 15 несовершеннолетних с семьями по специальному разрешению покинули Газу через КПП "Рафах", а затем вылетели из Египта в ОАЭ. В ближайшие недели там готовятся принять около тысячи раненых детей и женщин из палестинского анклава.