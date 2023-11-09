"Это новый террор. Они будут повсюду": пострадавшие от нападения ХАМАС предупреждают мир

В очередном выпуске программы "Очевидец" корреспондент Валери Горья дает слово тем, кто переживает беспрецедентное обострение палестино-израилського конфликта на месте. Видят ли люди выход?

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7 октябре 2023 года мир потрясла новость о террористической атаке боевиков ХАМАС, которые напали на юг Израиля со стороны сектора Газа, убив свыше 1400 человек и захватив не менее 240 заложников. В ответ Израиль начал беспрецедентное военное наступление на сектор Газа, поклявшись уничтожить ХАМАС. За первые две недели операции "Железные мечи" тысячи палестинских гражданских лиц были убиты и более миллиона вынуждены покинуть свои дома. Для многих эта война стала крахом надежд на будущее сосуществование...

"Замучены, искалечены, убиты"

Кибуц Беэри оказался на передовой нападения ХАМАС, там погибли 10% из 1100 жителей.

"В первом доме, куда мы вошли, мы увидели пару, отца и мать, со связанными руками. Их пытали, калечили, пока они были живы". Йосси Ландау, командир команды криминалистов подразделения Zaka на юге Израиля, говорит с журналистами, не открывая глаз. "Рядом мы увидели детей, мальчика и девочку шести и семи лет, в таком же положении. Они были замучены".

Глава судмедэкспертов плачет, рассказывая об увиденном. Euronews

На этом страшные подробности не исчерпаны. "В соседнем доме мы обнаружили беременную женщину, лежащую лицом вниз, - продолжает Ландау, - мы перевернули ее: она была выпотрошена. В животе у нее был ребенок, еще привязанный к пуповине. Я мог видеть его, он уже созрел. Его зарезали а мать убили выстрелом в спину".

В ходе съемок наш корреспондент услышала еще множество свидетельств о пытках и издевательствах над мирными жителями, включая изнасилования и обезглавливание.

"Не хочу думать, что с ними делают"

Более ста жителей Беэри были взяты в заложники или пропали без вести. Ярден Роман Гат, гражданка Израиля и Германии, и ее невестка Кармель относятся ко второй группе.

Родные и близкие неустанно работают над их поиском. Ярден вместе с мужем и дочкой гостила в кибуце у свекрови, когда произошло нападение. Им удалось выпрыгнуть из машины, увозившей их в Газу. Пара с ребенком бежала под обстрелом четырех боевиков ХАМАС. Молодая женщина передала дочку мужу, он спасся. Она же бежала недостаточно быстро... О Ярден и Кармель с тех пор нет известий; их свекровь убили террористы.

"Как рассказать трехлетней девочке, что ее бабушку убили "плохие люди", которые пришли прямо к ней в дом? - спрашивает Лири Роман, брат Ярден. - Она видела их, она все понимает".

Семья обратилась за помощью к Германии и международному сообществу. "Я не хочу думать о том, как с ними обращаются, что с ними делают, - говорит Лири, - Это новый террор, они будут повсюду. Сегодня это случилось в Израиле. А завтра? Кто знает?"

"Беспрецедентная гуманитарная катастрофа"

Через неделю после начала израильского наступления министерство здравоохранения ХАМАС сообщило, что в секторе Газа под постоянными обстрелами погибли более 1500 человек, почти половина из них - женщины и дети; тысячи получили ранения.

Отголоски войны слышны и на Западном берегу реки Иордан, и в оккупированном Восточном Иерусалиме. В Старом городе Иерусалима на первую с 7 октября пятничную молитву мусульман стянули около 2,5 тысяч полицейских и военных, проводились проверки. "В последнюю неделю из-за войны в Старом городе сложилась очень тяжелая ситуация, - говорит Али Джабер, житель Восточного Иерусалима. - Они получили "зеленый свет", чтобы стрелять, бить нас".

Тем временем начался массовый исход населения с севера Газы; израильская армия дала миллиону с лишним человек сутки на то, чтобы перебраться в южную часть сектора, подконтрольного ХАМАС. ООН на этом фоне заявила о беспрецедентной гуманитарной катастрофе.

Ракеты ХАМАС продолжают обстреливать южные и центральные районы Израиля, а с севера страна подвергается атакам ливанской "Хезболлах". Более 120 тысяч израильтян были вынуждены покинуть дома.

"ХАМАС нужен не только наш юг. Им нужен Тель-Авив, Яффа, Хайфа и все остальное", - говорит случайная попутчица нашего корреспондента. А ее муж добавляет: "Мы говорим палестинским мирным жителям: "Уходите. Бегите от ХАМАС". Европа не понимает, что следующей целью будет она".

"Расчеловечивание палестинцев ударит по Израилю"

Многие израильтяне считают, что к беспрецедентному кризису страну привела политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В первый после нападения Шаббат - еврейский день отдыха - сотни людей пришли протестовать перед зданием министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Там были и семьи заложников, которые требовали немедленного освобождения родных.

"Верните дочь!" - демонстрация и минобороны Израиля. Euronews

"Моя дочь, Лири Эльбаг, была похищена в пижаме. Ее увезли рано утром в Газу. И я хочу, чтобы ее немедленно вернули, - говорит Шира Эльбаг. - Девочке 18 лет. Она не хочет воевать! Я думаю, что в Газе тоже не хотят воевать. Никто не хочет! Все просто хотят жить!"

"Расчеловечивание всех палестинцев обернется против Израиля. Быть против ХАМАС не значит, что мы можем убить хотя бы одного ребенка в Газе", -уверена Ронит Читаят Каши, правозащитница.

Западный берег вооружается

На Западном берегу реки Иордан невооруженным глазом заметна эскалация насилия. Там арестованы сотни палестинцев По данным ООН, за 10 дней в столкновениях с израильской армией и поселенцами погибло более 50 палестинцев. В последующие недели эта цифра утроится...

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Город Бейтар-Илит, расположенный в нескольких километрах к югу от Иерусалима - один из крупнейших в еврейском поселенческом блоке Гуш-Эцион, там проживает 70 тысяч человек. 9 октября на город упала ракета ХАМАС, выпущенная из Газы; население стало опасаться нападений со стороны соседних палестинских деревень.

Израильтян учат самообороне. Euronews

Жители приветствовали решение правительства предоставить 10 тысяч единиц бесплатного оружия поселенцам Западного берега и смягчить правила его ношения. Власти на местах организовали тренинги по самообороне. Продажи огнестрельного оружия достигли рекордного уровня после событий 7 октября.

Смешанные города: пропасть растет

В смешанных городах Израиля общины разделены как никогда. Свобода слова и передвижения двух миллионов палестинцев, имеющих израильское гражданство, ограничена. Мы наблюдаем это во время съемок в одном из смешанных населенных пунктов близ Тель-Авива: городе Лод, как называют его израильтяне, или Лидда, как говорят палестинцы.

Гассан Монайер: "Мы слышим две стороны!" Euronews

Те, кто называют себя палестинскими гражданами Израиля и кого евреи называют израильскими арабами, составляют 20% населения страны. Гассан Монайер, правозащитник и социальный работник - один из немногих палестинцев в Лидде, согласившихся побеседовать с нами. "Люди боятся сказать что-то, за что их могут арестовать, - говорит он, признаваясь, что и сам испытывает страх. - Мы, палестинские граждане Израиля, находимся в очень деликатной ситуации, ведь мы видим и слышим обе стороны. Мы знаем, что в Израиле убили невинных людей, и мы против этого! Но в Газе живет 2,2 миллиона человек. Им нужна надежда, освобождение. Они не могут оставаться в клетке".

Политическое решение: за или против?

Маха Накиб, активистка движения за права женщин, с которой мы встретились у стены, разделяющей арабский и еврейский районы Лода, тоже рискует, давая интервью. Ее муж потерял 20 родственников во время обстрелов в Газе. "Мы находимся в круговороте ненависти и войны и должны остановить это, - говорит Накиб. - Нам нужно реальное решение для двух народов. И мне неважно, идет ли речь о двух государствах или об одном, подходящим для всех. Но это должно быть политическое решение".

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В такой сценарий больше не верит Хани Луз, активистка ортодоксального еврейского движения. Отношения между общинами, проживающими в ее районе, ухудшились после всплеска насилия в Лоде и других смешанных городах в мае 2021 года. Восстановленное было доверие разрушено терактами 7 октября...

"Погром в самом сердце страны навевает сцены и воспоминания о Холокосте, - говорит Хани. - Нельзя сосуществовать с обществом, лозунгом которого является смерть. "Смерть евреям!" - с этим евреям невозможно жить".

Женщина предлагает ознакомиться с хартией ХАМАС, декларирующей своей целью уничтожение евреев, а также задать вопрос внешним спонсорам Газы о том, на что потрачены их средства. "Нет никакого оправдания террору и тем ужасным злодеяниям, которые были совершены, - говорит Хани. - Мы не можем продолжать жить с ними как с соседями. Поэтому, пожалуйста, арабские страны, примите своих братьев из Газы! Если вы действительно боитесь, что их убьют евреи, если вы заботитесь о своих арабских братьях, откройте двери и примите их".