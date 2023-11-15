Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

By Euronews

Украинские власти официально признали наличие плацдарма на левом берегу Днепра, созданного ранее. Он может служить базой для наступления.

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Украинская армия защищает позиции на участках линии фронта на севере, а на ключевом южном фронте, как утверждают в Киеве, ВСУ добились значительного прорыва.

Находящийся в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак привёл в подтверждение закрепление украинских войск на восточном (левом) берегу Днепра

11 ноября Херсон отпраздновал первую годовщину освобождения украинскими войсками от российской армии. Окончательная победа была одержана после многомесячной осады. Но город по-прежнему подвергается частым воздушным и артиллерийским атакам России.

Считается, что плацдарм на восточном берегу даёт Украине базу для нанесения ударов вглубь оккупированной Россией территории и дальнейшего наступления на российские позиции.

Военные эксперты говорят, что самое главное для ВСУ сейчас - успеть перебросить на этот и другие плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их. С приближением холодов и ухудшением погодных условий удерживать их в прибрежной зоне Днепра будет всё труднее. В последние дни российские войска усиливают натиск на этом направлении.