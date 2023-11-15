EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

Один из плацдармов украинских войск на Днепре
Один из плацдармов украинских войск на Днепре Авторское право Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Украинские власти официально признали наличие плацдарма на левом берегу Днепра, созданного ранее. Он может служить базой для наступления.

РЕКЛАМА

Украинская армия защищает позиции на участках линии фронта на севере, а на ключевом южном фронте, как утверждают в Киеве, ВСУ добились значительного прорыва.

Находящийся в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак привёл в подтверждение закрепление украинских войск на восточном (левом) берегу Днепра

11 ноября Херсон отпраздновал первую годовщину освобождения украинскими войсками от российской армии. Окончательная победа была одержана после многомесячной осады. Но город по-прежнему подвергается частым воздушным и артиллерийским атакам России.

Считается, что плацдарм на восточном берегу даёт Украине базу для нанесения ударов вглубь оккупированной Россией территории и дальнейшего наступления на российские позиции.

Военные эксперты говорят, что самое главное для ВСУ сейчас - успеть перебросить на этот и другие плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их. С приближением холодов и ухудшением погодных условий удерживать их в прибрежной зоне Днепра будет всё труднее. В последние дни российские войска усиливают натиск на этом направлении.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ожесточенные бои за Авдеевку

Кулеба: ЕС не сможет поставить Киеву обещанный миллион снарядов до марта 2024

Украина усиливает атаки на российский тыл

Украина Вторжение России в Украину Вторжение России в Украину