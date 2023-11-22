ISW: «Российская истерика из-за операций в Херсонской области»

Министр обороны РФ заявил, что российские войска предотвратили все попытки Украины провести успешные «десантные операции на херсонском направлении»

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Российские официальные лица с трудом сдерживают российскую истерию вокруг украинских операций на восточном берегу Херсонской области.

Министр обороны РФ заявил, что российские войска предотвратили все попытки Украины провести успешные «десантные операции на херсонском направлении».

Об этом говорится в сообщении ISW: заявление Шойгу, скорее всего, — попытка преуменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блогеров неспособностью России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но оно вряд ли успокоит постоянно растущие жалобы в российском информационном пространстве.

Российские военные блогеры продолжают признавать факт украинского присутствия на восточном берегу Днепра в Херсонской области и сетуют на то, что российские войска не в состоянии подавить украинские операции в этом районе.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают удерживать позиции в Крынках и в районе Антоновского автомобильного моста и небольшого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

Министерство обороны Великобритании заявляет: бои в районе Крынки по масштабам уступают некоторым крупным сражениям войны, но будут расценены российским руководством как крайне неудачные

Россия вывела войска с западного берега Днепра год назад, почти наверняка преследуя цель сдержать украинские силы к западу от реки, сохранить спокойствие в этом секторе и высвободить российские силы в других местах.