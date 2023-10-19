Жители Иерусалима о событиях в Газе

By Euronews

Кто нанес удар по больнице в Газе? Своим мнением с Euronews поделились педставители еврейской и арабской общин Иерусалима

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Взрыв в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, предположительно, унес жизни сотен людей. Произошедшее вызвало потрясение и бурю гнева на Ближнем Востоке. Региональные лидеры и СМИ называют случившиеся резней и чудовищным преступлением. Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга. Euronews отправился в Иерусалим, чтобы узнать о реакции еврейской и арабской общин.

Талия, в результате нападения ХАМАС, потеряла членов своей семьи. Женщина возлагает вину за всплеск насилия именно на ХАМАС, а не на всех палестинцев.

Талия, жительница Иерусалима:"Мне нравятся арабы, у меня нет проблем с арабами. Мы работаем вместе, шутим, все хорошо. Почему так. Почему?"

Присутствие военных стало более заметным, поскольку Израиль продолжает призыв резервистов. Йосеф Мизрахи сказал Euronews, что он, наряду с активистами-палестинцами, борец за мир. Каждую неделю Йосеф участвует в демонстрациях против правительства премьера Нетаньяху. Однако Йосеф говорит, что ХАМАС должен быть уничтожен, чтобы существовала хоть какая-то надежда на мир.

Йосеф Мизрахи, житель Иерусалима:"Это точно не наша бомба. Это был инцидент, связанный с "Исламским джихадом". Израиль показал всему миру, что это не наша бомба. Они используют людей в качестве живого щита. И им все равно".

В арабских общинах Восточного Иерусалима большинство людей не захотели сниматься на камеру. Они, по их словам, опасаются преследований со стороны полиции. Но один человек все же согласился высказать свое мнение, хотя и анонимно.

Житель Восточного Иерусалима:"Вы можете без труда сказать, что это израильтяне, а__американцы стоят за ними. Они не интересуются Газой и ее народом".

Еще один местный житель сказал: "Я хочу послать сообщение всему миру. Молитесь Богу".

Валери Гория, Euronews:_"Здесь буквально все потрясены. Сейчас люди чувствуют, что это новая эскалация конфликта, и больше, чем когда-либо, они опасаются, что это может перерасти в региональный конфликт. Нам еще предстоит увидеть, что произойдет на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном". _