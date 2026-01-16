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Палестинцы молятся рядом с телами членов семьи аль-Хавли, погибших в результате израильского удара
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Видео. Израильский авиаудар по сектору Газа убил командира ХАМАС и еще четырех человек

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В результате израильского авиаудара в секторе Газа погибли пятеро, среди них командир Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам движения ХАМАС. ХАМАС назвал это ликвидацией, обвинив Израиль в эскалации напряженности.

Израиль 15 января 2026 годананес авиаудар в центральной части сектора Газа. Удар пришелся по дому к западу от Дейр-аль-Балы, по словам представителей больницы, погибли пять человек. ХАМАС заявил, что одним из погибших был Махмуд аль-Хули, командир его военного крыла, бригад «Иззеддина аль-Кассама». Движение назвало удар целенаправленным убийством и обвинило Израиль в наращивании напряженности во время хрупкого режима прекращения огня.

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К утру пятницы жители вернулись на поврежденную улицу, чтобы осмотреть обрушившееся здание и собрать вещи. Родственники собрались в больнице «Мученики Аль-Аксы» для погребальных молитв, тихо стоя во внутреннем дворе.

Назвав удар ответом на предполагаемые нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАСа и «Исламского джихада», Израиль заявил, что действует на фоне растущей напряженности вокруг перемирия. ХАМАС сообщил, что атака нарушила перемирие, указав на более чем 400 погибших палестинцев в аналогичных инцидентах с момента соглашения, заключенного в октябре 2025 года, по мере того как оно приближается ко второй фазе.

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