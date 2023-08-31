Амстердам: шесть недель без авто устроили не всех

By Euronews

В Амстердаме главные - велосипедисты, город провел эксперимент, закрыв на полтора месяца одну из крупнейших автотрасс города. Рады многие, но не все.

В Амстердаме велосипедов - больше, чем жителей, и велосипедисты - ключевой элемент в городском планировании. Летом этого года муниципалитет закрыл для автомобилей одну из главных транспортных артерий города. Шестинедельный эксперимент привел к хаосу и разделил мнения жителей.

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Зачем нам машины? Они нужны!

"Я оцениваю эксперимент очень позитивно, - говорит мужчина на велосипеде. - В этом районе ужасно шумно из-за машин. Сейчас еще терпимо, обычно намного хуже".

"В Амстердаме у велосипедистов - приоритет, и другим приходится сложно, - считает эта жительница города. - У нас, к примеру, есть машина, и когда она нам нужна, порой очень непросто".

Для мэрии города снижение автомобильного трафика - приоритет. Начиная с 2019 года муниципалитет взял курс на сокращение числа паковочных мест, так как борется за пространство.

Мелани Тер Хорст, вице-мэр Амстердама, рассказывает: "В Амстердаме мы действительно ведем борьбу за пространство. У нас не хватает места для всех, желающих попасть из пункта А в пункт Б. Так что нам нужно освободить площадки для велосипедистов и пешеходов. Автомобили занимают много места в этом городе, мы стремимся сократить трафик, предоставив больше свободы для велосипедистов и пешеходов".

Велосипеды... под водой

Пересадить людей на экотранспорт - полдела. "Еще одна проблема, которая, возможно, пока не дошла до других городов - где парковать все эти велосипеды? - продолжает вице-мэр. - Сначала их можно было парковать везде, но это создавало проблемы в общественных местах, поэтому сейчас мы создаем множество подземных парковок для велосипедов".

Самый свежий пример: подводный гараж, рассчитанный на 7 тысяч велосипедов. Он - в двух шагах от центральной станции, через которую ежедневно проходят до 200 тысяч человек. Люди приезжают сюда на разных видах транспорта, половина - на велосипедах. Город надеется, что подобный проект поможет решить проблему дефицита мест.