10 самых удобных для велосипедистов городов мира

Девять из десяти городов мира, где любят крутить педали и созданы лучшие для этого условия, находятся в Европе.

Они не стоят часами в пробках, не считают минуты до конца поездки в переполненном общественном транспорте, а любуются городскими пейзажами, мчасть по велодорожке...

И по мере того, как правительства стран всего мира пытаются сократить выбросы углекислого газа, всё больше и больше городов побуждают людей пересесть из автомобилей на велосипеды.

В каких городах велосипедная инфраструктура считается наиболее развитой?

Согласно последнему отчету Global Bicycle Cities Index, большинство из них находится в Европе.

Были изучены 90 городов по всему миру по шести основным параметрам: доля велосипедистов, погодные условия, уровень преступности и безопасности (например, количество аварий и краж велосипедов), качество инфраструктуры, условия велопроката и спецмероприятия, такие как "дни без автомобилей".

Результаты представлены по шкале от 0 до 100: чем выше балл, тем удобнее считается для велосипедистов населённый пункт.

Европейские города возглавили список, главным образом за счёт хороших велодорожек и погодных условий, которые включают такой параметр, как "количество дней в году, в которые возможна езда на велосипеде".

Ни один город в Соединённых Штатах не попал в топ-20, но некоторые из них вошли в топ-90: Сан-Франциско (39-е место), Портленд (41), Сиэтл (50), Вашингтон (53), Лос-Анджелес (57), Бостон (61 - примечательно, что он всего на одно место опережает Лондон), Нью-Йорк (67), Чикаго (71) и Детройт (72).

А вот рейтинг лучших из лучших для велосипедистов городов:

10. Ганновер, Германия

В немецком городе в Нижней Саксонии есть немало живописных парков. И лучший способ осмотреть их - совершив велопрогулку. Ганновер вошёл в десятку благодаря качественной велоинфраструктуре и многочисленным промо-мероприятиям.

Немецкий город Ганновер занимает 10-е место в рейтинге 2022 года AFP

9. Бремен, Германия

Бремен — ещё один город в Германии, популярный у велосепидистов, с очень ровной местностью и множеством велосипедных дорожек, которые пересекают город и соединяют его с соседними населёнными пунктами. В Бремене есть "велосипедная зона" в районе Нойштадт — с ограничением скорости 30 км/ч, где велосипедисты имеют приоритет.

Canva Город Бремен в Германии, 9-е место в рейтинге

8. Берн, Швейцария

Согласно Global Bicycle Cities Index, швейцарский город инвестировал в качественную велосипедную инфраструктуру немало средств, здесь хорошо организован прокат велосипедов и регулярно проходят "дни без автомобийлей". В городе также очень низкий уровень смертности среди велосипедистов.

Сanva Швейцарский город Берн - 8 место в рейтинге

7. Ханчжоу, Китай

Вот неожиданное появление в топ-10: китайский город Ханчжоу, единственный неевропейский город в списке, где доля велосипедистов среди населения составляет 30%. Он набрал очки в том числе за счёт хорошо функционирующей системы байк-шеринга.

Китайский город Ханчжоу — единственный неевропейский город, попавший в топ-10 Canva

6. Мальмё, Швеция

Шведский город Мальмё считается одним из самых безопасных для пользователей этого вида транспорта, благодаря качественной велоструктуре и регулярным мероприятиям, нацеленным на популяризацию езды на велосипеде.

Набережная в Мальмё, третьем по величине городе Швеции Canva

5. Амстердам, Нидерланды

Возможно, многие ожидали, что столица Нидерландов возглавит этот рейтинг, но ему помешал такой критерий, как уровень безопасности. Здесь происходит более 1000 аварий на 100 000 велосипедистов. Это почти в пять раз больше, чем у его ближайшего конкурента, Копенгагена.

Велосипеды в Амстердаме повсюду Canva

4. Копенгаген, Дания

Датская столица безопасна не только для владельцев двухколёсного транспорта. Здесь редко случаются кражи велосипедов. Город вкладывает немало средств в обсутройтво дорожек, специальных зон и парковок, и большинство жителей продолжают ездить на велосипеде даже в достаточно суровую датскую зиму.

Столица Дании Копенгаген — безопасный город для любителей езды на велосипеде Canva

3. Антверпен, Бельгия

В бельгийском портовом городе не так много велосипедных дорожек, но хорошо продуманная система велопроката и мероприятия в стиле "воскресенье без автомобилей" сделали его дружелюбным для велосипедистов.

Мощёные улицы не помеха для пользователей двухколёсного транспорта в Антверпене Canva

2. Мюнстер, Германия

В этом немецком городе низкий уровень смертности среди велосипедистов, в то время как более 39% жителей ежедневно передвигаются на этом двухколёсном транспорте. В Мюнстере также регулярно проводят мероприятия, пропагандирующие велосипедное движение.

Мюнстер, Германия, 2 место в рейтинге Canva

1. Утрехт, Нидерланды

В рейтинге этого года лидирует нидерландский Утрехт. Город имеет высокие баллы за велосипедную инфраструктуру и погодные условия, а более половины его населения (51%) используют велосипед в повседневной жизни.

Аудеграхт, или "старый канал", который проходит через центр Утрехта в Нидерландах Canva

Из всех британских городов выше всех забрался - Бристоль, заняв 15-е место. Он набрал баллы за низкий уровень преступности, связанной с кражами велосипедов и хорошо обсустроенную сеть велодорожек. Далее следует Эдинбург - 54-е место из 90.

Хотя Франция не фигурирует в топ-10, два французских города чуть не попали в него: Страсбург занял 11-е место, а Бордо — 12-е.