EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Велосипедный кортеж в защиту воды

К велосипедам присоединились тракторы
К велосипедам присоединились тракторы Авторское право YOHAN BONNET/AFP
By Ирина Шелудкова
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Эко-активисты выступают против мегабассейна с водой для сельского хозяйства.

Через пять месяцев после ожесточенных столкновений полиции и экоактивистов в во французском Сент-Солине в соседнюю коммуну Лезе прибыл велосипедный кортеж. 

РЕКЛАМА

Его участники вновь протестуют против строительства мега-резервуара с водой для нужд сельского хозяйства и планируют посетить пять коммун, где проведут митинги вблизи других вызывающих споры сельскохозяйственных проектов. 

В июле специальная комиссия, объединяющая пользователей водных ресурсов и представителей власти, проголосовала за "способствование диалога", а также согласилась пересмотреть управления такими проектами и учитывать последствия изменения климата, такие как испарение воды из-за жары.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

СМИ: Макрон не исключает возможность "приостановить" работу соцсетей в случае протестов

«Белый марш» в Нантере

Право на второй шанс: французы создают мебель из отходов

Протесты Экология Сельское хозяйство Вода