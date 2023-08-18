Велосипедный кортеж в защиту воды

Эко-активисты выступают против мегабассейна с водой для сельского хозяйства.

Через пять месяцев после ожесточенных столкновений полиции и экоактивистов в во французском Сент-Солине в соседнюю коммуну Лезе прибыл велосипедный кортеж.

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Его участники вновь протестуют против строительства мега-резервуара с водой для нужд сельского хозяйства и планируют посетить пять коммун, где проведут митинги вблизи других вызывающих споры сельскохозяйственных проектов.

В июле специальная комиссия, объединяющая пользователей водных ресурсов и представителей власти, проголосовала за "способствование диалога", а также согласилась пересмотреть управления такими проектами и учитывать последствия изменения климата, такие как испарение воды из-за жары.