Водный кризис в Каталонии из-за исторической засухи

Каталония переживает самую сильную засуху с начала метеонаблюдений. В ближайшее время на территории региона будет введён режим чрезвычайной ситуации. Барселона и ещё около 200 муниципалитетов, подключенных к системе водохранилищ Тер-Льобрегат, готовятся к ужесточению ограничений.

РЕКЛАМА

В ближайшие дни в столице Каталонии Барселоне и ещё двух сотнях муниципалитетов испанского региона будет объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Новые ограничения, которые будут вводиться поэтапно, затронут более шести миллионов жителей.

"В Каталонии уже три водосборных бассейна переведены в режим бедствия с августа и сентября, а теперь это коснётся самых густонаселённых районов", – отмечает Анна Барнадас, отвечающая за климат в Женералитате (правительстве) автономного сообщества.

Вода для бытового потребления в Барселоне пока гарантирована. Однако в первой фазе чрезвычайной ситуации её использование будет ограничено 200 литрами в день на одного жителя.

Если ничего не изменится, то к июню имеющейся воды может не хватить для покрытия спроса мегаполиса.

"Благодаря усилиям, прилагаемым предприятиями во всех секторах экономики и отдельными жителями, нам удалось немного отсрочить введение чрезвычайного положения, и мы надеемся, что все отнесутся с пониманием к новым мерам", – добавила Барнадас.

Из столицы Каталонии передаёт Хайме Веласкес: "Чтобы положить конец засухе в Каталонии, дождь этой весной должен лить не переставая в течение девяноста дней. Каталонцев ожидает лето с ограничениями. Особенно сложная ситуация сложилась в Барселоне, куда приедут три миллиона туристов".

Порт Барселоны готовит свои мощности к приёму танкеров для снабжения города, но беспокойство вызывают совсем другие визитёры – круизные суда, которые ежедневно высаживают в городе тысячи туристов. Подсчитано, что один такой пассажир потребляет от 200 до 400 литров воды в день.

"Может случиться так, что туристы с лайнеров будут пользоваться водой без проблем, в то время как местным перекроют кран на несколько часов", – сетует Жауме Осете, платформа Stop Cruises Catalonia.

Засуха затронула и другие испанские регионы, такие как Андалусия, а также весь Средиземноморский бассейн.

Благодаря опреснительным установкам и системам регенерации воды Каталонии пока удаётся "добывать" воду, покрывая 60% потребностей мегаполиса. Но только новая культура водопользования может гарантировать водоснабжение в будущем. Ведь вода здесь далеко не всегда падает с неба.