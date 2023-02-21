Белоруссия и война в Украине: поддержка России, но пока не вторжение

24 февраля исполнится ровно год с начала развязанной Россией агрессии против Украины. В этот день часть своего полномасштабного вторжения российские войска начали из Беларуси. Они двигались на юг к столице Украины Киеву, но получили отпор и, понеся большие потери, были вынуждены отступить в конце марта.

В настоящее время, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на пограничников, на территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется.

Могут ли российские войска к годовщине вторжения в Украину перейти в новое наступление и попытаться захватить столицу? В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) оценили возможность наступления на Киев с севера со стороны Беларуси.

Как сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, вдоль украинско-белорусской границы есть войска РФ, однако ситуация там контролируемая. При этом Демченко уточнил, что на границе с Беларусью нет необходимой ударной группировки российских войск для того, чтобы повторить события 24 февраля 2022 года. Несмотря на это, служба ГПСУ готова к любым неожиданным сценариям на границе?

Как отметил Демченко, специалисты продолжают проводить мероприятия по укреплению границы, и постоянно оценивают возможность риска наступления со стороны врага.

"Нет высокого риска" присоединения Беларуси на стороне России к войне против Украины

Ранее во время онлайн-участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высокого риска присоединения Беларуси на стороне России к войне против Украины на сегодня нет. В то же время, по его словам, Кремль будет пытаться это сделать.

Это будет большая ошибка Беларуси. Большая историческая ошибка. Владимир Зеленский президент Украины

Владимир Зеленский, президент Украины: "Но я хочу сказать, что это будет большая ошибка Беларуси. Большая историческая ошибка. Потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов, которые контролирует Россия, летит авиация или летят ракеты, а другое дело - если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Потому что ты в этот момент становишься террористом. И тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны" .

По словам Зеленского, сил белорусского войска недостаточно, чтобы вступать в войну.

"Насколько необходима России военная поддержка Белоруссии в войне против Украины?" Этот вопрос мы задали политическому аналитику Павлу Слюнькину.

Павел Слюнькин, аналитик, Европейский совет по международным отношениям:

"Если мы говорим об участии непосредственно белорусской армии в войне, то я думаю, что скорее нет, чем да. И этому очень много причин. Было много слухов насчет того, что вот сейчас Путин надавит на Лукашенко, и он отправит белорусскую армию в Украину. Но этого так и не произошло. Я, например, как и многие другие мои коллеги, белорусские политические аналитики, не вижу никаких индикаторов, которые бы указывали на то, что на Лукашенко оказывается давление по этому вопросу.

Лукашенко и Путин, Сочи, май 2021 Sergei Ilyin/Sputnik

"Наоборот, мы видим противоположные процессы: Россия прощает долги, выделяет новые кредиты Александру Лукашенко,сохраняет льготные и, наверное, самые дешевые в мире цены на природный газ и на нефть для Лукашенко. С другой стороны, мы видим то, что Александр Лукашенко позволяет Владимиру Путину использовать белорусскую территорию для осуществления военной кампании против Украины. С территории Белоруссии осуществляются бомбардировки, удары по украинским городам, энергетическим и инфраструктурным объектам.

В Белоруссии базируются российские военнослужащие. На белорусских полигонах обучаются российские мобилизованные. С начала войны Беларусь отправляет в Россию собственное вооружение.

Все это указывает на то, что нынешняя роль, которую Путин и Лукашенко отвели Белоруссии, она гораздо более выгодная, чем использование 10- 15 000 белорусских профессиональных солдат, которые все равно бы не изменили статус-кво в этом конфликте. С другой стороны, Украина бы бомбила территорию Белоруссии, все эти инфраструктурные объекты, которые используются Россией для вторжения".

Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссия может начать боевые действия против Украины только в случае агрессии со стороны последней: "Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси". "В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным", - предупредил Лукашенко.

Евроньюс: "Что конкретно имел в виду Лукашенко, когда говорил об агрессии? "

Павел Слюнькин, аналитик, Европейский совет по международным отношениям:

"Он имел в виду, что, если с территории Украины будут наноситься удары по территории Белоруссии, либо, если Украина будет осуществлять какие-то воинственные действия, совершит военную агрессию против Белоруссии со своей территории, то в таком случае, белорусская армия неизбежно подключится к войне. Я думаю, это попытка Лукашенко предупредить негативные для себя сценарии. Он не хочет вовлекаться в войну. Ему невыгодно участие белорусской армии в этой войне, потому что для него это серьезная внутриполитическая и социальная проблема. У нас есть такой монолитный консенсус в белорусском обществе по поводу того, что белорусская армия и Беларусь, как государство, не должно участвовать в этой войне".

"Нет признаков" российского давления на Белоруссию

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия может задействовать часть белорусского военно-промышленного комплекса в рамках усилий Москвы по перевооружению российской армии для затяжной войны с Украиной.

Евроньюс: Минск вынужден идти на уступки, чтобы избежать прямого участия белорусских военных в войне?

Павел Слюнькин, аналитик, Европейский совет по международным отношениям:

"Я не вижу ни одного индикатора, ни одного признака, который бы указывал на это давление. Я считаю, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договариваются о степени и роли Белоруссии.

Россия заинтересована в том, чтобы использовать военно-промышленный комплекс Белоруссии. Белорусская сторона передала России под полный контроль два военных аэродрома, на которых базировалась, в том числе российская летная техника. Беларусь поставляет собственное вооружение с начала войны. Они отправили десятки танков, десятки БМП в Россию. Было также участие Александра Лукашенко в ядерном шантаже Москвы, когда он говорил о том, что Россия может разместить ядерное оружие здесь, в Минске".

Россию и Республику Беларусь связывают тесные отношения Россия и Белоруссия сотрудничают в рамках СНГ (с 1991 г.), ОДКБ (с 2002 г.), Таможенного союза (с 2010 г.) и Единого экономического пространства (с 2012 г.). С 2015 г. являются членами Евразийского экономического союза, в который также входят Армения, Казахстан и Киргизия. Процесс интеграции двух государств продолжается на протяжении более двадцати лет, хотя и осложняется различиями стратегических интересов сторон и рядом экономических проблем. Россия регулярно предоставляет Белоруссии кредиты для укрепления ее финансовой стабильности, в том числе для погашения и обслуживания госдолга и пополнения золотовалютных резервов. Россия - основной поставщик нефти и газа в Белоруссию. Нефтеперерабатывающие заводы республики работают на российском сырье. Для Минска реэкспорт сырой и переработанной нефти, полученной из РФ и не облагаемой пошлиной, является одним из главных источников экспортных доходов. Ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом России и Белоруссии является строительство Белорусской АЭС. На сооружение АЭС Россия выделила Белоруссии кредит в размере 10 млрд долларов, что покрывает 90% стоимости контракта.Военно-техническое сотрудничество двух стран носит тесный характер. Кроме того, военнослужащие обоих государств регулярно проводят совместные учения. В январе на территории Белоруссии проходили летно-тактические учения Союзного государства. Заявленная цель - повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач.

Президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Беларусь готова наладить производство Су-25. Этот самолет, по его выражению, "себя хорошо в Украине показывает - штурмовик, рабочая лошадка". Лукашенко также заявил, что белорусский МАЗ начал производство комплектующих для российского производителя тяжелых грузовиков КамАЗ, а также выразил готовность помочь России производить электронные компоненты, чтобы возместить утрату западных.

Эксперт допустил возможность, что в какой-то момент Путин может захотеть, чтобы белорусская армия вступила в войну, но точно не сейчас.

Павел Слюнькин, аналитик, Европейский совет по международным отношениям:

"Я думаю, что у него (Путина) хватает инструментов давления. Он может довольно быстро перекрыть для Лукашенко экономические и бюджетные источники. Лукашенко просто ничего не останется, кроме как выполнить настойчивое указание Путина. Сейчас, мне кажется, мы к этому не подошли. У России пока хватает своего человеческого ресурса, мобилизованных. Российская сторона будет и дальше использовать белорусский военно-промышленный и гражданский комплексы для осуществления боевых действий".