Под угрозой исчезновения находятся десятки тысяч видов животных

Событие не беспрецедентное, но каждый раз, когда происходит нечто подобное, возникает ощущение чуда. В Лиссабонском зоопарке родился детеныш ятагана орикса. Этот вид животных вот уже несколько лет находится в списке вымерших в своей естественной среде обитания.

Биолог Диего Гомеш объясняет, что спасение видов от вымирания - одна из задач Лиссабонского зоопарка: "Зоопарк играет огромную роль. Это практически как Ноев ковчег. У нас здесь есть самцы и самки, и существует возможность после катастрофы, которой является исчезновение данного животного в дикой природе, обрести последнюю надежду, связанную с этим видом".

Задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее способных к выживанию в естественной среде обитания животных и, по возможности вернуть, их в свой мир.

Диаго Гомеш, биолог: "Мы никогда не должны забывать следующее: несмотря на то, что ориксы находятся под нашей опекой, они являются дикими животными и нуждаются в сохранении поведения, свойственного диким животным. Для этого используются методы так называемого экологического обогащения. Это основа для того, чтобы впоследствии животных можно было переселить на территорию, где они ранее обитали".

Ученый поясняет, что если диким животным не привить соответствующие навыки, они не смогут адаптироваться к новому дому в естественной среде.

Во Всемирный день животных, который отмечается 4 октября, Международный союз охраны природы обнародовал пугающие данные. Под угрозой исчезновения находится 41 000 видов животных и растений или 28% всех существующих видов.

Некоторые ученые делают ставку на радикальные методы спасения животных от вымирания. Речь идет о клонировании. В США был клонирован редкий вид лошади, в Китае - арктический волк. Для биолога Диего Гомеша эти методы стоит использовать только в том случае, если воспроизведение затруднено или невозможно.