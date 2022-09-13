Бдение принцев у гроба с телом Елизаветы II

Бдение принцев у гроба с телом Елизаветы IIКомментарии
Четверо детей королевы Елизаветы II приняли участие в траурном Бдении принцев - впервые это мероприятие было проведено в 1936 году после смерти короля Георга V.
Карл III, принцы Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна расположились вокруг накрытого королевским штандартом Шотландии дубового гроба.
Единственная дочь королевы стала первой женщиной, принявшей участие в траурном бдении.
Вечером во вторник гроб с телом Елизаветы будет доставлен в Лондон, в Букингемский дворец. В среду его разместят на 4 дня в Вестминстер-холле.
Примечательно, что во время бдения принцев - доступ публики в собор Святого Эгидия не был ограничен.
Ранее, приняв соболезнования от членов шотландского парламента, король Карл III сказал, что его мать очень дорожила Шотландией.
Тем временем Букингемский дворец готовится к прибытию гроба с телом Елизаветы, где его встретят король с королевой-консортом Камиллой, наследник трона принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт.
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.