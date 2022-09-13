Бдение принцев у гроба с телом Елизаветы II

Четверо детей королевы Елизаветы II приняли участие в траурном Бдении принцев - впервые это мероприятие было проведено в 1936 году после смерти короля Георга V.

Карл III, принцы Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна расположились вокруг накрытого королевским штандартом Шотландии дубового гроба.

Единственная дочь королевы стала первой женщиной, принявшей участие в траурном бдении.

Вечером во вторник гроб с телом Елизаветы будет доставлен в Лондон, в Букингемский дворец. В среду его разместят на 4 дня в Вестминстер-холле.

Примечательно, что во время бдения принцев - доступ публики в собор Святого Эгидия не был ограничен.

Ранее, приняв соболезнования от членов шотландского парламента, король Карл III сказал, что его мать очень дорожила Шотландией.

На протяжении всех лет своего правления Королева, как и многие поколения нашей семьи до нее, находила в холмах этой земли и в сердцах ее жителей пристанище и дом Карл III король Великобритании

Тем временем Букингемский дворец готовится к прибытию гроба с телом Елизаветы, где его встретят король с королевой-консортом Камиллой, наследник трона принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.