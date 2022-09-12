Британская молодёжь сомневается в необходимости сохранения монархии

Прощаясь с королевой, британцы обсуждают роль монархии. По случаю недавнего юбилея Елизаветы II социологи провели исследования, которые показали падение популярности королевской семьи за десятилетие, особенно среди молодёжи. Впрочем, на траурных мероприятиях можно увидеть людей самого разного возраста:

— В этом наша уникальность. В этом отражены наши ценности, наше мировоззрение, то, что отличает нас от других стран.

— Я хотел бы, чтобы монархия сохранялась, может быть без Карла. Монархия – это наша ценность.

— Когда нестабильность и неравенство возрастают и одна семья владеет столь крупной долей земли в стране, я думаю, из этого можно было бы извлечь больше пользы.

— Эти традиции устарели. Может и деньги, которые мы им даём, можно было бы использовать разумнее.

По данным службы YouGov, лишь четверть жителей Великобритании в возрасте от 18 до 24 считает, что монархия хороша для страны. Почти каждый третий хотел бы видеть избираемого главу государства, столько же молодых респондентов выступили за сохранение нынешнего строя