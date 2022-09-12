Карл III в британском парламенте: соболезнования и первая речь

Британский король Карл III принял участие в траурной церемонии в тысячелетнем Вестминстерском зале в здании парламента. В ходе торжественнойслужбы законодатели выразили соболезнования монарху в связи с кончинойего матери, королевы Елизаветы II. Трубные фанфары приветствовали короля и его жену королеву-консорта Камиллу, когда они вошли в переполненный зал. Во время своего первого обращения к парламенту в качестве суверена Карл III сказал:

"Я глубоко благодарен за соболезнования от Палаты лордов и Палаты общин, которые так трогательно отражают то, что значила для всех нас наша покойная государыня, моя любимая мать королева. Слова Шекспира о первой королеве Елизавете - это и о ней: "Она была образцом для всех живущих принцев".

Король также пообещал продолжать дело своей матери в отстаивании "драгоценных принципов конституционного управления", лежащих в основе политической системы Великобритании.

После церемонии в парламенте Карл III и его супруга Камилла направились в Эдинбург, чтобы принять участие в специальной службе в память покойной королевы Елизаветы II. Король пройдет за гробом своей матери, который медленно переносится из Холирудского дворца в собор Святого Эгидия. На гроб возложат корону Шотландии, и он останется в соборе в течение суток. чтобы подданные смогли попрощаться с королевой. Во вторник тело королевы будет доставлено в Лондон. Гроб будет установлен во Дворце парламента с полудня среды до утра похорон 19 сентября.

Вестминстер холл с его великолепными потолками - самая старая часть парламентского комплекса, остатка средневекового Вестминстерского дворца, который когда-то стоял на этом месте.

Церемония прошла именно в этом зале, потому что в Палату общин монархи не допускаются. Так повелось с 17 века, когда король Карл I пытался проникнуть в страну и арестовать законодателей. Это противостояние между короной и парламентом привело к гражданской войне, которая закончилась казнью короля в 1649 году.