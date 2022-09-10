"Боже, храни короля!" — впервые за 70 лет

На поминальной церемонии в соборе св. Павла в Лондоне около двух тысяч человек впервые за 70 лет исполнили гимн Великобритании со словами "Боже, храни короля!", а не "королеву".

Среди присутствующих были и ведущие политики, включая премьер-министра Лиз Трасс. Но члены королевской семьи пока в церемониях участия не принимают.

Сам новый монарх, Карл III, накануне впервые обратился к нации как король, пообещав хранить традиции, заложенные матерью. Чарльз оставался принцем Уэльским более полувека, дольше, чем любой другой его предшественник за всю историю.

Карл III, король Великобритании:

"Меня воспитывали так, чтобы лелеять чувство долга перед другими и с величайшим уважением относиться к драгоценным традициям, свободам и обязанностям нашей уникальной истории и нашей системы парламентского правления. Как это делала и сама королева — с непоколебимой преданностью, — я теперь тоже торжественно обязуюсь в течение оставшегося времени, дарованного мне богом, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации".

Ещё до первой речи Карл III принял Лиз Трасс — своего первого премьер-министра. Елизавета II назначила её на должность за два дня до смерти.

Официальная дата коронации пока неизвестна: подготовка может занять и несколько месяцев.