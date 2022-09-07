Старые песни о главном: в Катаре в моде фольклор

От древних песен ловцов жемчуга к музыкальному миксу современных композиторов: программа "Катар 365" приглашает к знакомству с музыкальным пейзажем Дохи и окрестностей. В канун Чемпионата мира по футболу катарские музыканты готовятся показать миру богатство местных фольклорных традиций, которые получают переосмысление и новое звучание.

Международный облик оркестра

Катарский филармонический оркестр - в числе главных элементов музыкального пейзажа страны и региона. Он был создан в 2007 году, входит в состав Катарского фонда образования, науки и общественного развития. Миссия коллектива заключается в продвижении музыкальной культуры Востока и Запада в Катаре и за пределами страны. На счету оркестра - концерты международного масштаба и мировые премьеры.

Глобальное измерение его репертуара подтверждается многонациональным составом входящих в оркестр музыкантов-. Приглашенный дирижер, немец Давид Ниеманн рассказывает: "У нас здесь есть арабские музыканты, есть люди из Европы, с Дальнего Востока, практически отовсюду. Так что это эклектичное, интересное сочетание культур, и работать с таким оркестром - одно удовольствие".

В Катарском оркестре - музыканты со всего мира. Euronews

Австрийский исполнитель Рони Мозер - представитель этой многонациональной семьи. "Мне было интересно не просто приехать в Катар играть, меня заинтересован его новый культурный проект, - вспоминает музыкант. - Когда мы прибыли сюда в августе 2008 года, оркестр представлял собой настояний микс музыкантов - более 30 наций, у каждого исполнителя был свой опыт, но мы как коллектив начали с нуля".

Его коллега Анн Эрлих отмечает особенный репертуар оркестра. "Мы исполняем много произведений арабской музыки, цель – интегрировать ее в нашу симфоническую, классическую программу и так найти подход к каждому слушателю, привлечь все виды аудитории", - рассказывает она.

Музыкальная смена

У музыкантов - напряженный график. В разгар сезона концерты - каждые выходные, остальное время музыканты репетируют. Готовность много трудиться - обязательное условие для тех, кто мечтает об исполнительской карьере.

В катарской музыкальной академии студенты занимаются западной и ближневосточной музыкой, у них немало совместных проектов с филармоническим оркестром.

Студентка академии Сее Хань Лоу рассказала, что играет на скрипке и фортепиано с пятилетнего возраста. "Я очень хочу стать солисткой, вдохновлять молодых, подталкивать их к тому, чтобы исполнять классическую музыку", - отмечает девушка.

В академии в классах западной музыки преподают опытные мастера, многие из которых играют в Катарском филармоническом оркестре. Однако основное внимание в программе обучения уделяется игре на арабских ударных и струнных инструментах.

Студент Ахмед Аль Джайдах рассказывает о своем опыте. "Мой наставник научил меня игре на уде, с ним я стал хорошим студеном. Он всегда подбадривает меня, говорит: "Ты хорошо работаешь, но можешь еще лучше". Преподаватель доверяет мне все более сложные произведения, чтобы я мог прогрессировать".

Директор академии Златан Фазлич обращает внимание на тщательный выбор репертуара. "Мы выбрали произведения, которые были специально написаны местными композиторам, и теперь два наших основных ансамбля исполняют музыку в аранжировке для западных и арабских инструментов. Мы очень гордимся тем, что можем предложить такой сплав Востока и Запада".

Жемчуг, песни диссертация

Сплав культур, слияние эпох - в этом направлении работает и известный в Катаре певец, композитор Нассер Сахим Аль Джассим . Он также - заместитель директора Катарского филармонического оркестра.

Аль Джассим рассказал, что его последний проект ставит целью знакомство широкой аудитории с фольклором, который присущ катарским морякам, ловцам жемчуга. Песни исполнялись прямо с борта судна. Эксперт продолжает семейную традицию. "Все началось с моего деда, он занимался развитием музыки в Катаре в начале 20-го века. Позже дед вручил эстафету моему дяде, тот развивал катарское музыкальное и песенное наследие в 1960-х годах. Ну, а потом эстафету принял я, и отнесся к ней очень серьезно. Это то, что я продолжаю делать и сегодня, я развиваю разные направления катарской музыки".

Аль Джассим обращает внимание на то, как естественно музыка вплелась в жизнь работников моря. "У нас очень много типов традиционной музыки: есть, например, морские песни, есть песни летние. В прошлом многие произведения рождались на борту судов, давали людям энергию для работы. Они пели хором, затем солисты вырывались вперед, начинали петь громче. Это красивые, но очень сложные ритмы. В прежние времена специально никто музыку не изучал. Люди добывали жемчуг, это было связано с пением. То есть они почувствовали роль музыки и привнесли ее в свою жизнь".

Еще одно направление исследовательской работы Аль Джасима связано с компаративистикой в музыке. "У меня родилась идея о том, чтобы попытаться сравнить музыкальную культуру в Катаре с музыкальным наследием Узбекистана, - рассказывает он. - Это стало отправной точкой моей диссертации, я стал искать связь между двумя культурами - как в прошлом, так и в настоящем. Это мой вечный вызов самому себе - установить водораздел либо возвести мост между разными культурами".

Новая жизнь фольклорного наследия

Катарская музыка — это прежде всего богатейшие традиции. В отношении любой формы фольклора главное - сохранить и передать его будущим поколениям.

Именно этим занимаются музыканты в Katara Studios. Певица Анвар исполняет народную музыку, неотделимую от истории региона, однако привносит в исполнение современные ноты. "Когда я пою, то чувствую себя счастливой и испытываю глубокое чувство причастности… Мы исполняем музыку прошлого, чтобы она не исчезла. Это - песни, восходящие к нашим предкам. Наша миссия - придать им современное звучание, продолжить исполнять, ведь они так красивы", - признается певица.

Анвар занимается интерпретацией древних песен. Euronews

Аранжировкой традиционных песен занимается композитор Мохамед Эльбанна. Он рассказывает, что его судьба неотделима от музыкальных традиций региона: "Я родился в доме, наполненном музыкой. Мой отец был маэстро. все детство я слышал музыку в семье, она вошла в мою кровь, стала моим воздухом".

В том же направлении работает и другой композитор - Фейсала Аль Тамими.

Он увлечен поиском новых форм и смело компонует музыку Персидского залива с электронными и джазовыми элементами. Музыкант показал свои решения во время недавней жеребьевки Чемпионата мира по футболу, которая транслировалась по всему миру.

"Я объединил катарскую, американскую, японскую музыку. Это универсальный язык, который все люди понимают, на котором могут общаться, - говорит он.

Аль Тамими убеждён, что Чемпионат по футболу привлечет особое внимание к культуре и наследию Катара: "Для нас, музыкантов, Чемпионат мира по футболу - лучшая возможность показать миру нашу цивилизацию, историю. А лучший способ представить нашу историю - это традиционное искусство, оно отражает наше становление с самого начала. Мир должен знать, что наша маленькая страна, Катар, которая раньше была неизвестна, теперь известна всем, что в ней развита общественная жизнь и культура и что все там пронизано музыкой", - резюмирует он.