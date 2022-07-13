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Qatar 365

Катар делает ставку на индустрию здоровья

 Euronews
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Катар делает ставку на индустрию здоровья
Авторское право  euronews

Роскошные оздоровительные курорты и экофермы, помогающие уставшим горожанам вернуться к природе - прекрасный опыт, предлагаемый Катаром. Наши журналисты побывали по нескольким самым интересным адресам.

Целостный ретрит

На севере страны к услугам гостей - самый большой wellness-центр на Ближнем Востоке. Более 280 тысяч квадратных метров площади курорта Zulal - это мир холистической терапии, сочетающей традиционную арабскую медицину, народное целительство, натуропатию.

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Курорт, рассчитанный на семьи.Euronews

Генеральный менеджер Zulal Даниэле Вастоло рассказывает: "Мы хотим, чтобы наши гости отвлеклись от повседневных проблем и побыли наедине с собой или со своими детьми, супругом или партнером. Инвестируйте в свое благополучие сейчас, и вы пожнете хорошие плоды в старости", - говорит он.

Пребывание на курорте начинается с консультации с экспертом, который составит для каждого индивидуальную программу. К услугам гостей - йога, хаммам, массаж, расслабление в комнате с гималайской солью, которая, как говорят, очищает организм и предотвращает болезни.

Zulal предлагает специальные программы для семей с детьми, на территории оздоровительного центра действует правило цифровой детоксикации. Вместо гаджетов - совместные занятия, спорт, процедуры и созерцание.

О пользе замедления

Психолог и предпринимательница Джавахер Альфардан - один из пионеров wellness-движения в Катаре. Она основала несколько самых популярных мест - от веганских кафе до студий йоги и тренажерных клубов. В центре Niya Yoga Джавахер Альфардан предлагает йогу, медитацию и многие альтернативные методы лечения. Откуда взялся интерес Альфардан к холистике?

"Восемь лет назад, когда я работала клиническим психологом с пациентами, я поняла, что их образ жизни не способствует осознанному подходу к себе самому. Что они едят? Как строят свой день? Чем занимаются? Если правильно отрегулировать эти сферы, можно избежать многих проблем в плане психического здоровья", - поясняет она.

Euronews
Главный совет: замедлиться!Euronews

Джавахер Альфардан вспоминает о недавней пандемии: "Это было такое трудное время - и для компаний, и для отдельных людей. Но эта история заставила нас пересмотреть приоритеты, переосмыслить, что значит здоровье для каждого. До пандемии мы не осознавали, как важно замедлиться!"

Возвращение к земле

Heenat Salma - органическая, экоферма на окраине Дохи в Аль-Шахании. Здесь гостям предлагают задуматься о своем образе жизни и по-новому взглянуть на потребительские привычки.

Нур-Виржини Хомон, специалист по восстановлению гармонии, так резюмирует свой подход: "Мы хотим предложить людям больше безмятежности, спокойных физических упражнений, помочь избрать определенный путь. Мы предлагаем традиционные занятия йогой, тай-чи, цигун, медитацию или звуковую ванну. Все, что воссоединяет тело и разум", - уточняет она.

Посетители могут вернуться к основам, переночевать в палатках, посидеть у костра. Желающие позаниматься спортом делают это на свежем воздухе, а для тех, кто хочет расслабиться, есть массажная зона, оборудованная в традиционном марокканском шатре из натуральных тканей.

Поскольку речь идет о ферме, то все гости могут на время погрузиться в сельское хозяйство, полностью органическое.

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Йога на экоферме.Euronews

По мнению здешних специалистов, именно с наблюдения за природой начинается внимательное отношение к своему питанию. "Люди собирают урожай, который потом едят. Когда вы на свежем воздухе, вы полностью включены, ваши чувства не спят: вы вдыхаете запахи, прикасаетесь к природным материалам, что возвращает вас к основам. Мы живем на ферме, тут нет никаких запретов. Вы можете есть плоды с дерева, дети могут бегать, где хотят. Все это сильно влияет на наше сенсорное благополучие", рассказывает Сумия Масмуд, агродизайнер.