Катарский чемпионат мира по футболу - шанс для музыкантов региона

До чемпионата мира по футболу в Катаре остаются считанные недели, и мы решили больше узнать о музыкальном сопровождении этого спортивного праздника. Его обеспечивают очень разные участники и структуры - от ультрасовременных площадок до образовательных учреждений с инновационным подходом к обучению игре на инструментах.

Дом, где пишется музыка

По мере приближения чемпионата мира по футболу работы в студии Katara Studios становится все больше. Эта продюсерская компания сыграла ключевую роль на празднике розыгрыша Кубка мира, и именно она отвечает за первый сингл официального саундтрека "Катар 2022", это - зажигательная композиция Hayya Hayya.

Ключевая фигура студии - Мэт Хау. Если кто и знает толк в хитах, так это он: звукорежиссер был удостоен премии "Грэмми" в 1999 году. Несмотря на сорокалетний опыт в профессии, этот британец из Катара всегда готов учиться.

"Приезд сюда был для меня удачным, я хотел узнать немного больше о ближневосточной музыке, об Аравийском полуострове, Я хотел найти то, чему смогу научиться сам, чтобы использовать это позже, может быть, когда вернусь домой, - рассказывает он.

Мэтт с коллегами вплотную занимался составлением музыкальной программы чемпионата, в ней было решето сохранить сильное национальное ядро, но также включить композиции, объединяющие международных исполнителей и стили - в знак уважения к поистине глобальному характеру спорта.

Мазен Мурад - мастеринг инженер и содиректор студии, вспоминает: "Было очень интересно свести вместе для работы самых разных людей, им это понравилось! Западные исполнители были в восторге от катарских барабанщиков и певцов - и наоборот".

Благодаря современному оборудованию, Katara Studios запустила свой собственный звукозаписывающий лейбл. Компания объединяет под одной крышей всю инфраструктуру для музыки, кино и телевидения, и это уникальное для региона предложение. Еще здесь занимаются продюсированием церемоний открытия и закрытия предстоящего чемпионата мира по футболу.

Лука Берковичи, содиректор студии, рассказывает о замысле: " Наша цель - сделать церемонию открытия в Катаре лучшей из когда-либо представленных. Мы идем на это именно с таким настроем, мы уверены в себе".

"Давай-давай" и катарский фольклор

Главную композицию саундртерка к чемпионату мира, песню Hayya Hayya, исполнила катарская певица Аиша. В интервью нашему каналу она рассказала о контексте, в котором шла работа.

"Самое лучшее во всем этом проекте для меня - посетить пустыню, те части Катара, где я никогда не бывала. Я всего второй раз снималась в клипе, у меня нет в этой сфере большого опыта и это оказалось захватывающе интересным, - вспоминает Аиша. - Hayya Hayya - арабское выражение, оно означает "вперед, давай-давай". Я внесла немало катарских, арабских элементов в композицию. Люди вряд ли привыкли видеть певицу в хиджабе в клипе, приуроченном к чемпионату мира. Это довольно ново. В песне есть небольшие элементы, делающие ее интернациональной, легкой к восприятию по всему миру, но она остается очень характерной именно для нашего региона".

По мнению исполнительницы предстоящий чемпионат станет отличным шансом для ее коллег по цеху громче заявить о себе.

"Я определенно думаю, что мы увидим больше катарских артистов, считаю, что наша музыкальная индустрия станет разнообразнее. И я очень жду этого, потому что знаю много артистов действительно великих, удивительных. Просто им нужно выйти и показать себя. Страна помогает молодым развивать свой талант, делиться им. Просто пока не все решаются на это".

Музыканты издалека

От ирландского автора-исполнителя до суданского певца и продюсера - в Катаре проживает немало иностранных исполнителей.

Мартин Фаррагер, выступающий под псевдонимом Faraway Martin, - ирландец, он высутпает в Катаре с 2015 года, в последние годы перебрался в страну. Днем он преподает музыку.

"Я преподаю, работаю с детьми 6-12 лет. И мы очень весело проводим время. Раньше я учил подростков, но у меня больше общего с детьми помладше, потому что в чем-то я cам все еще ребенок", - рассказывает Мартин.

"Вовремя локдауна никаких концертов не было, нам не разрешали нигде выступать. Мы решили снимать видео из самых разных мест, вот мы на доске в море, вот - в пещере в пустыне. Мы размещали ролики в TikTokе и YouTube, и все, процесс пошел. Однажды Formula One связалась с нами и попросила выступить на их главной сцене в субботу вечером, я чуть не упал со стула, когда получил письмо. Это было потрясающе, отличный опыт", - вспоминает исполнитель.

Мартин признается, что чувствует себя комфортно в многокультурной среде Дохи: "В моей группе - два ирландца, англичанин, американец и кубинец. Музыкальная сцена в Катаре постоянно меняется: люди приходят и уходят. Это подогревает интерес, а еще это - отличный способ завести друзей и узнать о разных стилях музыки и культурах".

О комфортной среде в Дохе говорит и Саммани Хаджо, этот выходец из Судана живет в Катаре уже 16 лет. Музыкант компонует элементы R&B и хип-хопа с родной суданской культурой.

"Когда я набрался уверенности для экспериментов, мне показалось логичным интегрировать суданские ритмы и мелодии в музыку, которую я слушал, когда был моложе", - вспоминает он.

Артист использует музыку и для того, чтобы выразить и свою политическую позицию и привлечь внимание к суданской революции. "Я говорил с людьми, которые были там, участвовали в протестах, и они отмечали важность искусства в революции, для меня это важно! Искусство помогает людям, которые не особенно осведомлены о происходящем в мире, лучше понимать явления".

Хотя музыкальная сцена страны все еще находится в стадии становления, с приближением чемпионата мира по футболу у артистов нет недостатка в возможностях блеснуть на музыкальной сцене.